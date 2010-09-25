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Sağlık

Bebek mamasında böcek paniği

Bebek maması “Similac”ın üretim tesislerinde küçük böceklerin tespit edilmesi üzerine 5 milyon kutu mamanın geri çekileceğini duyurdu.

25 Eylül 2010 03:00

T24 - Dünyanın en çok satılan bebek mamalarından “Similac”ın ABD’nin Michigan eyaletindeki üretim tesislerinde küçük böceklerin tespit edilmesi üzerine üretici firma Abbott ABD, Porto Rico ve bazı Karayip ülkelerinden 5 milyon kutu mamanın geri çekileceğini duyurdu.


Firma sözcüsü Kelly Morrison ürünlerin yüzde 99.8’inde böcek bulunmadığının tespit edilmesine rağmen önlem olarak ürünleri geri çekmeye karar verdiklerini söyledi.  Firma, tüketicilerin “www.similac.com/recall” sitesinden parti numaralarına bakarak böceklerden etkilenmiş olan ürünlerden alıp almadıklarını kontrol edebileceklerini bildirdi. ABD’nin Vanderbilt Çocuk Hastanesi’nden Dr. Joseph Gigante ise paniğe gerek olmadığını, bebeklerin böcekli mamalardan yese bile en fazla bir iki gün karın ağrısı çekeceğini başka bir zararın bulunmadığını söyledi.


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