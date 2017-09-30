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Dünya

Bebek mamalarına zehir karıştıran zanlı yakalandı ancak tehlike sürüyor

Hakan Aytaş/Friedrichshafen, 30 Eylül (DHA)- Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaletindeki Friedrichshafen kentinde, marketlerdeki bebek mamalarına zehir karıştıran ve eylemini sonlandırmak için 10 milyon Euro isteyen zanlı yakalandı

30 Eylül 2017 19:08

Hakan Aytaş/Friedrichshafen, 30 Eylül (DHA)- Almanya\'nın Baden-Württemberg Eyaletindeki Friedrichshafen kentinde, marketlerdeki bebek mamalarına zehir karıştıran ve eylemini sonlandırmak için 10 milyon Euro isteyen zanlı yakalandı. Ancak yetkililer tehlikenin henüz geçmediğini belirterek tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

Bebek mamalarında etilen glikol bulunmuştu

16 Eylül Cumartesi günü Almanya\'daki zincir marketlere mektup yazarak 10 milyon Euro isteyen zanlının bir marketteki 5 şişe çocuk mamasına etilen glikol karıştırdığı tespit edilmişti. Polisin, zanlının fotoğraflarını yayınlamasının ardından gelen binlerce ihbar neticesinde 55 yaşındaki Alman zanlı, 29 Eylül Cuma günü Ofterdingen kasabasında yakalandı. Polisteki sorgusunda konuşmayan zanlının en az 20 gıda maddesine daha zehir karıştırdığı tahmin ediliyor. Polis sözcüsü, zanlı yakalanmasına rağmen alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda tüketicileri uyardı. Açıldığından şüphe edilen paket ve şişelerin kesinlikle alınmaması istendi. Zanlının neden böyle bir eyleme kalkıştığı ise bilinmiyor. Polisin basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin detaylı açıklama yapması bekleniyor.

Görüntü dökümü:

-Zanlının görüntüsü

-Polisin önceki basın toplantısından görüntüler

 

 

 

 

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