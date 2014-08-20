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Sağlık

Bebek mamalarına 'anne gibi' yasağı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bebek maması etiketlerinde, ‘insana özdeş’, ‘anne gibi’, ‘adapte’ gibi kelimelerin kullanımını yasakladı

20 Ağustos 2014 20:50

Bebek maması etiketlerinde, ‘insana özdeş’, ‘anne gibi’, ‘adapte’ veya benzeri kelimeler kullanılması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ile yasaklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile bebeklerin beslenmesinde kullanılacak ürünlerde, genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) ve ürünlerinin kullanılmasının önüne geçildi. Bebek formüllerinin etiketi, anne sütüyle beslenmeyi engellemeyecek ve ürünün uygun kullanımı hakkında gerekli bilgiyi sağlayacak şekilde düzenlenecek. ‘Uyarı’ veya eşdeğer bir başlık altında, anne sütüyle beslemenin üstün olduğu, bebek formülünün sadece anne sütü ile beslemenin mümkün olmadığı durumlarda ve yetkili sağlık çalışanının önerisi üzerine kullanılması gereken bir ürün olduğu, etikette ayrıca belirtilecek. Ambalaj veya etiket üzerinde bebek resimleri, her türlü fotoğraf, çizgi ve resim dahil bebek formüllerinin kullanımını özendiren bir yazı ya da resim bulunamayacak. Bu kısıtlamalar ürünün şekli ve görünüşü için de geçerli olacak.

 

1 yıl uyum süresi

 

Ürünlerin piyasaya arzında; tanıtım, örnek dağıtma ya da bebek formüllerinin satışını teşvik edici özel görsel, indirim kuponu, ödüller, özel satışlar, zararına ve bağlı satışlar gibi herhangi diğer promosyonlar yapılamayacak. Gıda işletmecileri 1 Ağustos 2015’e kadar Tebliğ hükümlerine uyum sağlayacak. (AA) 

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