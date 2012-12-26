Bebek kız olursa adı Diana olacak

Cambridge Dükü William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, doğacak bebekleri kız olursa adını Diana koymaya karar verdi.

Prens William’ın annesi Galler Prensesi Diana, 1997 yılında hayatını kaybetmişti.

haberturk.com'da yer alan habere göre çift bebekleri kız olduğu takdirde ona Paris’te sevgilisi Dodi El Fayed’le birlikte paparazzilerden kaçarken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ismini verecek.

14 haftalık hamile olduğu söylenen, Prens William ile 2011’in Nisan ayında tüm dünyanın izlediği görkemli bir törenle evlenen Middleton'ın bebeğinin cinsiyeti bilinmiyor.

Çift daha önce basına verdiği röportajlarda, kız ya da erkek far etmeksizin iki çocuk istediklerini belirtmişti.