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Bebek kız olursa adı Diana olacak

İngiltere Prensi William'ın çocuğu kız olursa Prenses Diana'nın adını taşıyacak

26 Aralık 2012 11:08

Cambridge Dükü William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, doğacak bebekleri kız olursa adını Diana koymaya karar verdi.

Prens William’ın annesi Galler Prensesi Diana, 1997 yılında hayatını kaybetmişti.

haberturk.com'da yer alan habere göre çift bebekleri kız olduğu takdirde ona Paris’te sevgilisi Dodi El Fayed’le birlikte paparazzilerden kaçarken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ismini verecek.

14 haftalık hamile olduğu söylenen, Prens William  ile 2011’in Nisan ayında tüm dünyanın izlediği görkemli bir törenle evlenen Middleton'ın bebeğinin cinsiyeti bilinmiyor.

Çift daha önce basına verdiği röportajlarda, kız ya da erkek far etmeksizin iki çocuk istediklerini belirtmişti.

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