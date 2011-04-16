-BEBEK KAÇIRAN KADINA TÜP BEBEK DESTEĞİ DİYARBAKIR (A.A) - 16.04.2011 - Hemşire gibi giyinerek kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinden bebek kaçıran Gülten Tülay'a, Diyarbakır Jinofertil Merkezi'nden destek geldi. Diyarbakır Jinofertil Merkezi'nde görevli Tüp Bebek Uzmanı Dr. Hakan Kadirağa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde açılan tüp bebek merkezleri sayesinde çiftlerin artık çocuk sahibi olabildiğini söyledi. Bölgede çocuğu olmayan çiftlerin, toplumsal baskı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını, toplumsal baskı oranının kırsala gidildikçe en yüksek seviyeye çıktığını anlatan Kadirağa, çocuksuzluğun çiftleri hatta çiftlerin bağlı bulunduğu aileleri de aşarak, toplumsal bir soruna neden olduğunu bildirdi. Evlenen ve aradan geçen 2-3 yıl sonunda çocuk sahibi olamayan kadının, kayınvalide, kayınpeder, görümce, elti hatta yaşadığı mahalle ve köydekiler tarafından hor görülüp, aşağılandığını belirten Kadirağa, eşini sevdiği için ikinci evliliği yapmak istemeyen erkeklerin dahi, bu baskı nedeniyle ikinci evlilik yaptığını kaydetti. Tüp bebek tedavisinin artık çiftlerin çocuk özlemi sıkıntısını giderdiğini ifade eden Kadirağa, şöyle konuştu: ''Tüp bebek tedavisi sayesinde çocuk sahibi olan kadınlar, bu sıkıntıdan kurtuluyor. Bugün gazetelerde çıkan bebek kaçırma haberini gördük. Haberde geçen 27 yaşındaki Gülten Tülay'ın durumuna çok üzüldük. Toplumsal baskı nedeniyle suç işlediğini düşünüyoruz. Bölgede kadınların neler çektiğini biliyoruz. Ailelerde kadınlara yönelik baskı var. Tülay, suç işlemiştir. Ancak bu suç toplumsal bir baskının sonucunda meydana gelmiştir. Toplumsal baskı buna yönlendirmiştir. Biz yönetim olarak Tülay'ın özlemini gidermek istiyoruz. Annelik özlemini gidermeyi arzuluyoruz. Bu nedenle ücretsiz tüp bebek yöntemini uygulayabiliriz. Tülay istediği zaman merkezimize başvurabilir. Tülay'a bu konuda sahip çıkmak istiyoruz. Tülay'ın, bu olayda bir yönüyle mağdur olduğunu düşünüyoruz. Toplumda buna benzer birçok olay yaşanıyor.'' Dr. Kadirağa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan sıkıntılardan birinin de çocuk sahibi olmayan çiftlerin sağlık merkezlerine başvuruda bulunmaktan çekinmesi olduğunu ve çok sayıda çiftin anne baba olmaktan mahrum kaldığını bildirdi. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine hemşire kıyafetiyle giren çocuğu olmayan 27 yaşındaki Gülten Tülay, yeni doğum yapan Fahriye Pınar'a ait odaya girerek, zeka testi yapılacağını belirtip bebeği alarak kaçırmıştı. Tülay, evde doğum yaptığını belirterek, hastaneden ambulans talebinde bulunmuştu. Doğum yaptığının ve bebeğin kendisine ait olduğunun kayıt altına alınması amacıyla hastaneye giden Tülay'ı kontrol eden doktorlar, doğum yapmadığını belirleyince olay polise bildirilmişti. Polisin yaptığı araştırmada, bebeğin Fahriye Pınar'a ait erkek bebek olduğu ortaya çıkmış, Gülten Tülay tutuklanmıştı.