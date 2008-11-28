Bebek için topuklu ayakkabı

ABD'de altı aydan küçük bebeğe yüksek topuklu ayakkabı üretildi; İngiltere'de satılmaya başlandı.



The Daily Mail gazetesinin haberine göre; pembe saten ya da leopar desenli olarak üretilmiş, 19.99 sterline (yaklaşık 50 YTL) satılan topuklu ayakkabıların müşteri kitlesi, altı aylığa kadar olan kız bebekler. ABD’de üretilen ve İngiltere’de de 14 aylık bir kız annesi 36 yaşındaki Julia Taylor tarafından satılmaya başlanan topuklu bebek ayakkabıları, görenleri şaşırtıyor. Taylor’a göre ayakkabılar eğlenceli. Bu fikre korkuyla yaklaşanlar da var. Kidscape adlı çocuk vakfının kurucusu Michele Elliot, “Yüksek topuk seksi olmanın sembolüdür ve kesinlikle büyükler içindir. Bu ayakkabıları bebekler için pazarlamak kesinlikle iğrenç. Anne-babalar, bebeklerin bebek kalmasına müsaade etmeliler” diyor.