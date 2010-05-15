Bebek için ayda 6 gününüz var!

T24-



İHA'nın haberine göre; uzmanlar, planlı hamileliğin hem anne hem de bebek için sağlıklı olduğunu, doğum kontrol hapı kullanan anne adaylarının bunu bıraktıktan en az 3 ay sonra hamile kalmasını tavsiye ederek şunları söylüyor:



"Öncelikle kadın fiziksel ve ruhsal açıdan anneliğe hazır olmalı. Özellikle doğum kontrol hapları kullanan kadınlar en az 3 ay önce hapları bırakmalı, geçen sürede kontrollü cinsel ilişkide bulunmalı. Hamile kalmadan 2 ay öncesinden başlayıp, hamileliğin ilk 3 ayında da devam edecek şekilde günde 0,4 mg. folik asit kullanımı, bebekte sinir sisteminde problem olma ihtimalini yüzde 80 azaltır. Eğer annenin daha önce böyle problemli bebeği varsa folik asit kullanımının günde 4 mg. olması gerekir. Bir ailede daha önceden sinir sistemi sorunlu bebek varsa; bir sonraki gebelikte kadının yine aynı problemle bebek doğurma ihtimali yüzde 3-5 daha fazla artmıştır"





HAMİLELİĞE HAZIRLIK İÇİN NELER YAPMALI?





Anne adayının üç ay öncesinden genel bir check-up'tan geçip, smear testi ve jinekolojik muayene yaptırması gerektiğini kaydeden uzmanlar, "Türk kadınlarının büyük kısmında anemi (kansızlık) olduğu için anemi araştırması yapılmalı. Anemisi varsa hamilelik öncesi normal seviyeye getirilmeli. Enfeksiyon hastalıkları açısından da anne adayı taranmalı. Hepatit B, C, HIV ve kızamıkçık virüsleri bizim için gebelikteki en büyük sorunlardır. Eğer annenin kızamıkçık açısından bağışıklığı yoksa mutlaka kızamıkçık aşısı yapılmalı. Bu da hamile kalmadan en az 6 ay önce planlanmalı. Eğer hamilelikte kızamıkçık geçirilirse; bebekte ağır sakatlıklara yol açmaması için gebeliğin sonlandırılması gerekebilir. Bu arada kadın sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan kendini uzaklaştırmalı. Eğer ağır bir iş hayatında çalışıyorsa bunu yeniden organize etmeli" dediler.



ÇOCUĞUNUZ OLMAZSA BU SORUNLARDAN ŞÜPHELENİN





Uzmanlar, normalde bir sene korunmamasına rağmen çiftin çocuğu olmamışsa "neden olmuyor" diye araştırmaya başlaması gerektiğini ifade ederek, "Anne ve babanın yaşı eğer 35 ve üzerinde ise gebe kalma süresi 6-8 aya iner. Sonrasında zaman kaybedilmeden uzman bir hekimden yardım alınmalı. Adetleri düzenli olan bir kadında, hamile kalmak için en uygun dönem; âdetin ilk gününden itibaren 11 ile 17'nci günler arasıdır. Bu günlerde cinsel ilişkiye girmek hamile kalma olasılığını arttırır. Cinsel ilişkiden sonra hemen yataktan kalmamak, vajinanın yıkanmaması gibi yöntemler de hamileliğin oluşmasında etkilidir. Önemli olan kadının yumurtlama dönemine yakın günlerde cinsel ilişkinin yaşanmasıdır. Her gece ya da gün aşırı seks yapılması, sonucu etkilemez. Adetleri düzensiz olan kadınlarda yumurtlama gününü tam olarak tayin etmek güç olabilir. O zaman vücut sıcaklığını ölçmek, işe yarayan bir işlem olabilir. Yumurtlamadan hemen sonra vücut sıcaklığı arttığı için adet dönemi test edilebilir. Bunu takiben 11 ila 17'nci günler arasında cinsel ilişkiye girildiğinde gebelik elde edilme olasılığı yükselir" diye konuşuyor.



VİTAMİN KIZ BEBEK, PROTEİN ERKEK BEBEK SAHİBİ YAPIYOR





Uzmanlar, bir takım bilimsel araştırmaların; kız çocuk isteyen anne babaların hamile kalınmadan 4-5 ay önce vitamin ağırlıklı beslenmesinin etkili olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, hem anne hem babanın protein ağırlıklı diyet yapmasının ise çiftin erkek çocuk ihtimalini arttırdığı kaydediyor.