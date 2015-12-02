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Yaşam

Bebek hırsızlığına karşı 'çipli bilek bantı' dönemi

Yeni doğan yoğun bakım servisinde sesli ve ışıklı alarmlar da devrede

02 Aralık 2015 01:22

Adana'da özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım servisindebebeklerin el ve ayak bileklerine çip içeren plastik bantlar takılarak hastanedışına izinsiz çıkarılmasına karşı önlem alındı. 'Çipli bilek bantı' uygulaması hayata geçirildi

CNN Türk’te yer alan habere göre, Özel Medline Adana Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Pembe Kod" adlı projeyle yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi gören bebeklerin kaçırılmasını önlemek amacıyla el veya ayak bileklerine mikroçipi çeren bantlar takılıyor. Takılan bantlar sayesinde bebekler ilgili servis kapısından izinsiz çıkarıldığı anda güvenlik sistemine alarm ikazı veriliyor.

Hastane Genel Direktörü Dr. Musa İnal, kurumun bilgi işlem birimi tarafından geliştirilen projeyle yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan bebeklerin güvenliklerini en üst düzeyde sağlamaya başladıklarını belirterek, uygulamanın hasta güvenliği için çok önemli olduğunu ifade etti.

Kötü niyetli bir kişinin bebeği yeni doğan yoğun bakım servisinin kapısından çıkardığı andan itibaren güvenlik sisteminin alarm verdiğini anlatan İnal, şunları kaydetti:

 

Sesli ışıkla alarm

 

"Yeni doğan yoğun bakım servisinde sesli ve ışıklı alarmla burada görevli hemşireler uyarılıyor. Hastanemizin özel güvenlik görevlileri de otomatik alarm sonucu harekete geçiyor. Hastanenin kapıları kapatılıyor, tüm giriş ve çıkışlar durduruluyor. İlgili birim sorumluları ve birkaç hastane yöneticisine de cep telefonu aracılığıyla aynı şekilde uyarı mesajı düşüyor. Bu sayede olası bebek kaçırma girişimi önlenmiş oluyor. Bu sistem sayesinde bir bebeğin izinsiz şekilde hastanemiz dışına çıkarılması mümkün değil."

Dr. İnal, takılan plastik aksamlı çipin bebeklerin sağlığı üzerinde hiçbir sakınca yaratmayacak nitelikte olduğunu da sözlerine ekledi. 

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Yeni doğan yoğun bakım servisinde sesli ve ışıklı alarmlar da devrede

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