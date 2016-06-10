Baba olacağı müjdesini alan berber, müşterisinin kulağını kesti!

Tüp bebek ve aşılama uygulamalarıyla yıllardır çocuk sahibi olmayı bekleyen Fatma Akyüz ve Mithat Akyüz çifti, 17 yıl sonra çocuklarının olacağı haberini aldı. Saç traşı yaptığı esnada baba olacağını öğrenen berber Mithat Akyüz, müşterisinin kulağını kesti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; çocuk sahibi olmak için uzun süre tedavi gören Akyüz çifti, ilk çocuklarını dün (9 Haziran 2016) kucaklarına aldı. Fatma Akyüz, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sezaryenle erkek bebek dünyaya getirdi.

"Anne, baba olmayı çok istedik"

37 yaşındaki Mithat Akyüz, "Anne ve baba olmayı çok istedik. Çocuk sahibi olabilmek için bütün yolları denedik." dedi. Mithat Akyüz; "Şu anda şoktayım. Eşimin hamile olduğunu öğrendiğimde iş yerinde bir müşteriyi tıraş ederken yanlışlıkla kulağını kesmiştim. Tüp bebek, aşılama denedik ama olmadı. 17 sene sonra bu duyguyu yaşadık" ifadelerini kullandı.

Çok mutlu olduğunu belirten anne Fatma Akyüz, "Çok güzel bir duygu. Çok bekledim. Oğlumun adını Yusuf Kağan koyduk. Çocuğum olması için çok tedavi gördüm ama olmadı. Allah sonra kendiliğinden verdi. Şimdi de kucağımıza aldık" diye konuştu.

Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaaddin Domaç da 17 yıl sonra babalık duygusunu yaşayan Mithat Akyüz'e 'Hoşgeldin Bebek Doğum Sertifikası' hediye verdi. Domaç, "Hastamız 17 yıldır bebek sahibi olmak istiyordu ve hastanemizde takipleri yapıldı. Onun böyle mutlu bir gününde bizler de yanında olmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.