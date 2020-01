Bebek gergedan umut verdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Ekim (DHA) - Hindistan\'ın kuzeydoğu bölgesinde yer alan Assam eyaletindeki Manas Milli Parkı\'nda annesinin yanında görüntülenen yavru gergedan, koruma altındaki bölgede gergedan nüfusunun artışı için bir umut oldu.

Yavrunun annesi Jamuna isimli gergedan, daha yavruyken Manas\'ın 200 mil doğusundaki Kaziranga Ulusal Parkı\'nda bulundu.

Jamuna\'nın bakımı Hindistan Vahşi Yaşam Vakfı (Wildlife Trust of India), Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (International Fund for Animal Welfare) ve Assam Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve öksüz veya yaralı vahşi hayvanlara bakım sağlayan Vahşi Yaşam Rehabilitasyon ve Koruma Merkezi\'nde (Center for Wildlife Rehabilitaiton and Conservation) yapıldı ve ülkenin gergedanları koruma programı dahilinde 2008 yılında Manas\'a götürüldü.

Bu yavrunun Jamuna\'nın 2013 yılından beri ikinci yavrusu olması, erkek gergedanların yasa dışı avlanmasına rağmen gergedanların hala ürediklerinin olumlu bir göstergesi olarak görülüyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature/WWF) ekibi üst düzey görevlisi Nilanga Jayasinghe yaptığı açıklamasında, \"Bu doğum çok önemli çünkü Assam\'daki gergedan nüfusunun artışı için bir umut veriyor. Tek boynuzlu daha büyük gergedanlar Asya\'nın en başarılı muhafaza hikayelerinden biri ve nüfusa katılan her yeni yavru, 20. yüzyılın başında 200\'lere kadar inmiş olan gergedan nüfusunun artan gidişatı için oldukça büyük bir önem taşıyor\" dedi.

Şu an Nepal ve Hindistan\'da toplam 3,500 tek boynuzlu gergedan bulunuyor ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği\'nin (International Union for Conservation of Nature/IUCN) Kırmızı Liste Tehdit Sınıfı\'nda (Red List for Threatened Species) \'tehlikede\' durumundan \'korunmasız\' durumuna düşen tek büyük memeli olarak sınıflandırılıyor. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü

---------------------------------------------

- Yan yana anne gergedan ve yavrusu