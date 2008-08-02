Bebek cinselliğe engel değil!

Sağlıklı seks hayatı yaşamak, hayatımızın her anına yansıyor. Hamilelik sonrası seks hayatına geri dönmek ise zor bir geçiş dönemi yaşamanıza neden olabilir. Fakat unutmayın ki hamilelik sonrası sekse karşı ilgisizlik çok normal bir duygu. Doğumdan sonra iki ya da üç hafta kadar devam eden kanamalar, yorgunluk, iyileşmemiş dikişler veya uyku ihtiyacı gibi temel sorunlar cinsel isteksizliğe sebep olabilir. Bebeğinizi emziriyor olmanız da, göğüslerinizin hassas olmasına neden olduğu için cinsel uyarı ile sütün akmasına sebep olduğundan isteksizlik duygusunu artırıyor.



Olumsuzlukların sizi yıldırmasına izin vermeyin



Normal doğum sonrası vajinanın eski haline dönmesi biraz zaman alabilir. Doğum sırasında episiyotomi (vajen girişinin kesilmesi) gerekmişse, yaranın iyileşmesi süresince ağrıların olması da çok normal. Sezeryan ile doğum olmuşsa da benzeri sorunlar yaşanabilir. Sezeryan doğumda vajen daha hızlı toparlansa da, karındaki dikişlerin iyileşmesi uzun sürebilir. Bu da ağrıya sebep olabilir.



Doğumdan sonra ortaya çıkabilen vajinal kuruluğa yol açan da emzirme döneminde ortaya çıkan hormonlardır. Bu durumda kayganlaştırıcı kremler kullanabilirsiniz. Vücudunuzdaki fizyolojik değişikler eski haline dönene kadar ve bebeğinizle ilgili olası sorunlar yaşarken, seks hayatınızı arka plana itebilirsiniz. Ancak cinsel hayatınızı korumak adına mutlaka bebeğinizin odasını, ayrı tutmalısınız.



Cinsel hayatı yeniden canlandırmak mümkün!



Yaşadığınız fiziksel değişimler düzelene kadar eşinizin de desteği büyük önem taşıyor. Eşiniz, bu durumu büyük bir probleme çevrilmemeli. Ancak eşiniz sizden desteği esirgemiyor olsa da, cinsel hayatınızın tekrar eski formuna kavuşması için sizin de yapmanız gerekenler var. Birbirinize yapacağınız küçük sürprizler keyfinizi yerine getirebilir. Cinsel ilişki sırasında ağrı hissediyorsanız mutlaka doktorunuza danışın. Yeditepe Üniversite Hastanesi Cinsel işlev Bozuklukları Merkezi Direktörü, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Uğur Yılmaz ise, “Duygularınızı eşinizle konuşun. Zamana ihtiyacınız varsa, yavaştan alın. Eğer birkaç ay sonra seks hala ilginizi çekmiyorsa doktorunuza da danışabilirsiniz” tavsiyesinde bulunuyor. Cinsel isteği en çok öldüren şey, yorgunluk. Seks için program yapmalı ve uykulu olmadığınız zamanları seçmelisiniz. Ya da bebeğinizi birkaç saatliğine büyükanneye bırakıp, evde eşinizle keyif yapabilirsiniz...



Babaların dikkatine!



Erkeklerde de dönemsel olarak cinsel isteksizlik görülebilir. Bu durumda sertleşme sorunlarını da yaşabilir. Ciddi ve uzun süren sorunlar olduğunda ise mutlaka bir doktora danışmalısınız. Doç. Dr. Uğur Yılmaz; “Baba olduğunuzu ve eşinizle doğumdan önce paylaştığınız türden bir yakınlığı tekrar ne zaman paylaşacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu duygularınızı eşinizle konuşun, çünkü o da aynı şeyleri düşünüp, size söylemeye çekiniyor olabilir” bilgilerini veriyor.



Doğumdan sonra korunun



Yeni doğum yapmış olmanız, yeniden hamile kalmayacağınız anlamına gelmez! Yani, yaygın olarak bilinenin aksine “süt korumaz”... Doğumdan hemen sonra cinsel ilişki kurulmaya başlandıysa, hamile kalmamak için korunmaya da başlamalısınız. Doktorunuza danışıp, bebeğinize zarar vermeyen doğum kontrol yöntemlerini uygulayabilirsiniz. Vajen kanalınız genişlediği için seksten eskisi gibi zevk almıyorsanız ise, ‘vajinoplasti’ denilen bir ameliyatla vajinanızın eski sıkılığına kavuşabilirsiniz.





