T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bebek bezlerinin yarattığı kirliliğe dikkat çekti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof

31 Mart 2018 14:30

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Palamutçu, bir bebeğin dünyaya geldiği günden tuvalet eğitimini tamamladığı döneme kadar ortalama 6 bin bebek bezi kullanıldığını, bunların oluşturduğu atık miktarının 2 tonu bulduğunu belirterek, tüm dünyadaki bebek sayısı dikkate alındığında ortaya büyük bir çevre kirliliği çıktığını söyledi.
PAÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Palamutçu, tek kullanımlık bebek bezlerinin geri dönüşüm olanaklarının yapılandırılması ve yeni nesil yıkanabilir bezlerin kullanılmasının önemine değinerek, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve çevreye olan duyarlılığın artırılması gerektiğini ifade etti. Bebek bezlerinin yaklaşık 13-14 farklı bileşenden oluşan kompleks bir ürün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Palamutçu, \"İyi tasarlanmış bebek bezlerinde, mühendislik çalışmaları yardımıyla dolgu maddelerinden daha az miktarda kullanarak, beklenen performanstan ödün vermeden ihtiyaç olduğu kadar emicilik sağlayabilirsiniz. Gereksiz hammadde ile doldurup, israfın ve çevresel atığın çoğalmasındansa, doğru ve iyi tasarlanmış bebek bezleri ile çevresel atık oranının azaltılması mümkün. Bezlerin atık yönetiminde, yerel yönetimlerin de destek verebileceği proje çalışmaları ile çevresel geri dönüşüme girmesi sağlanmalıdır. Bilinçli anne ve baba, bilinçli tüketici, çevre bilinci yüksek toplumlar olmak için geri dönüşüm olanakları yapılandırılmalı ve yeni nesil yıkanabilir bebek bezi kullanılmalı\" dedi.
Prof. Dr. Sema Palamutçu\'nun danışmanlığında \'Bebek Bezlerinin Özellikleri ve Performans Değerlendirmeleri\' alanında çalışma yapan yüksek lisans öğrencisi Esra Oktay Gündüz ise kullanılmış bebek bezlerinden kaynaklanan çevresel atık miktarının yüksekliğine dikkat çekti. Türkiye\'de bu noktada bir geri dönüşüm çalışmasının yapılmadığını ve bu açıdan verdiği zararın büyük olduğunu ifade eden Gündüz, kullanılmış bebek bezlerinin doğada yok olmaları için 200 ila 500 yıl aralığında uzun süreler geçmesi gerektiğini belirtti. Bazı ülkelerde kullanılmış bebek bezi, kadın pedi, yetişkin bezi gibi hijyenik ürünlerin geri dönüşüm firmaları tarafından toplanıp dezenfekte edildiğini ve çeşitli işlemlerden geçirilerek plastik çöp kutuları, karton, kompozit malzemeler gibi kullanışlı ürünlere dönüştürülmekte olduğunu vurgulayan Gündüz, bu konuda Denizli\'de yaşayan annelerle gerçekleştirdiği anket çalışmasıyla annelerin bebek bezlerinin neden olduğu çevresel etkiler konusunda duyarlı olduklarını ve yapılacak olan geri dönüşüm çalışmalarına destek olmaktan kaçınmayacakları bilgisini elde ettiğini aktardı.
Çalışmasında İsveç, Norveç, Hollanda gibi çevre bilinci yüksek ülkelerde yaygın şekilde kullanılan yeni nesil yıkanabilir bebek bezlerine de değinen Gündüz, annelerin bu bez çeşidi hakkında bilgi sahibi olmadıkları bilgisine ulaştığını ifade etti. Çevre duyarlılığı yüksek olan anneler tarafından kullanılabilecek yeni nesil yıkanabilir bezlerinin tanıtılması ve kullanımının yararları konusunda girişimlerde bulunulması ve satışının yaygın hale gelmesinin önemsenmesi gerektiğini belirten Gündüz, böylelikle çevreye karşı duyarlılığı arttırarak, çevreyi koruyarak yeni nesillere daha temiz bir dünya bırakılabileceğinin altını çizdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİPAÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği BölümüProf Dr Sema PalamutçuBebekProf Dr PalamutçuGereksizBezlerinBilinçliBezlerininPerformans DeğerlendirmeleriEsra Oktay GündüzTürkiyeGündüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24