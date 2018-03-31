Bebek bezlerinin yarattığı kirliliğe dikkat çekti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Palamutçu, bir bebeğin dünyaya geldiği günden tuvalet eğitimini tamamladığı döneme kadar ortalama 6 bin bebek bezi kullanıldığını, bunların oluşturduğu atık miktarının 2 tonu bulduğunu belirterek, tüm dünyadaki bebek sayısı dikkate alındığında ortaya büyük bir çevre kirliliği çıktığını söyledi.

PAÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Palamutçu, tek kullanımlık bebek bezlerinin geri dönüşüm olanaklarının yapılandırılması ve yeni nesil yıkanabilir bezlerin kullanılmasının önemine değinerek, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve çevreye olan duyarlılığın artırılması gerektiğini ifade etti. Bebek bezlerinin yaklaşık 13-14 farklı bileşenden oluşan kompleks bir ürün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Palamutçu, \"İyi tasarlanmış bebek bezlerinde, mühendislik çalışmaları yardımıyla dolgu maddelerinden daha az miktarda kullanarak, beklenen performanstan ödün vermeden ihtiyaç olduğu kadar emicilik sağlayabilirsiniz. Gereksiz hammadde ile doldurup, israfın ve çevresel atığın çoğalmasındansa, doğru ve iyi tasarlanmış bebek bezleri ile çevresel atık oranının azaltılması mümkün. Bezlerin atık yönetiminde, yerel yönetimlerin de destek verebileceği proje çalışmaları ile çevresel geri dönüşüme girmesi sağlanmalıdır. Bilinçli anne ve baba, bilinçli tüketici, çevre bilinci yüksek toplumlar olmak için geri dönüşüm olanakları yapılandırılmalı ve yeni nesil yıkanabilir bebek bezi kullanılmalı\" dedi.

Prof. Dr. Sema Palamutçu\'nun danışmanlığında \'Bebek Bezlerinin Özellikleri ve Performans Değerlendirmeleri\' alanında çalışma yapan yüksek lisans öğrencisi Esra Oktay Gündüz ise kullanılmış bebek bezlerinden kaynaklanan çevresel atık miktarının yüksekliğine dikkat çekti. Türkiye\'de bu noktada bir geri dönüşüm çalışmasının yapılmadığını ve bu açıdan verdiği zararın büyük olduğunu ifade eden Gündüz, kullanılmış bebek bezlerinin doğada yok olmaları için 200 ila 500 yıl aralığında uzun süreler geçmesi gerektiğini belirtti. Bazı ülkelerde kullanılmış bebek bezi, kadın pedi, yetişkin bezi gibi hijyenik ürünlerin geri dönüşüm firmaları tarafından toplanıp dezenfekte edildiğini ve çeşitli işlemlerden geçirilerek plastik çöp kutuları, karton, kompozit malzemeler gibi kullanışlı ürünlere dönüştürülmekte olduğunu vurgulayan Gündüz, bu konuda Denizli\'de yaşayan annelerle gerçekleştirdiği anket çalışmasıyla annelerin bebek bezlerinin neden olduğu çevresel etkiler konusunda duyarlı olduklarını ve yapılacak olan geri dönüşüm çalışmalarına destek olmaktan kaçınmayacakları bilgisini elde ettiğini aktardı.

Çalışmasında İsveç, Norveç, Hollanda gibi çevre bilinci yüksek ülkelerde yaygın şekilde kullanılan yeni nesil yıkanabilir bebek bezlerine de değinen Gündüz, annelerin bu bez çeşidi hakkında bilgi sahibi olmadıkları bilgisine ulaştığını ifade etti. Çevre duyarlılığı yüksek olan anneler tarafından kullanılabilecek yeni nesil yıkanabilir bezlerinin tanıtılması ve kullanımının yararları konusunda girişimlerde bulunulması ve satışının yaygın hale gelmesinin önemsenmesi gerektiğini belirten Gündüz, böylelikle çevreye karşı duyarlılığı arttırarak, çevreyi koruyarak yeni nesillere daha temiz bir dünya bırakılabileceğinin altını çizdi.

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