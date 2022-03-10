"Bebek bezinden vergi alınmasın" teklifine AKP ve MHP'den ret

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, ve 20 milletvekili, bebek bezi, hasta alt bezi ve kadın hijyen ürünlerindeki fiyat artışı ve KDV oranlarında düzenleme amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Öztürk, “Bebek bezi lüks mü? Hangi anne gösteriş olsun diye bebeğinin altına bez koyar. Hasta alt bezi lüks mü? Hangi yaşlı buna katlanır? Kadın pedi lüks müdür; hangi kadın bunu kullanmaktan kaçınabilir? Ama bu ürünler fiyatları ile lüks oldu, yüzde 18 oranındaki KDV kalkmalıdır'' dedi.