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Yaşam

Bebek bebeğin halini anlar

Psikoloji profesörü Ross Flom'un çalışması, beş aydan itibaren bebeklerin bir başka bebeğin duygularını anlayabildiğini ortaya koydu

01 Temmuz 2013 14:50


Yetişkinler için, bir bebeğin neler hissettiğini anlamak zor olsa da Brigham Young Üniversitesi'nin araştırmasına göre, bebekler birbirlerini çok kolay anlayabiliyor.

Infancy adlı akademik dergide yayımlanan psikoloji profesörü Ross Flom'un çalışması, beş aydan itibaren bebeklerin bir başka bebeğin duygularını anlayabildiğini ortaya koydu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Flom, “Yeni doğanlar aç ya da yorgun olduklarını anne ve babalarına sözlü olarak ifade edemez bu yüzden ilk iletişim yöntemleri duygular yoluyladır. Bu nedenle ilk gelişme sürecinde duygulardaki değişimleri ayırt edebilmeleri şaşırtıcı değil” dedi.

Araştırmaya göre, 5 aylık bir bebek, akranının çıkardığı olumlu ya da olumsuz seslere uygun seslerle ve yüz ifadeleriyle karşılık verebiliyor.

Flom, ilk kez bu kadar erken dönemde bebeklerin birbirlerine karşılık verebilme becerisinin ortaya konulduğunu vurguladı.

Flom daha önce yaptığı araştırmalarda, bebeklerin köpekler, maymunlar ve klasik müziğin "neşeli mi yoksa üzüntülü mü" olduğunu anlayabildiklerini göstermişti.

 

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