'Bebek bana benziyor'

T24-

FOTO GALERİ



Hastaneden saat 17.30'da taburcu olan Korel'in heyecanlı olduğu gözlendi. Korel şunları söyledi: "Anne olmak çok değişik bir duyguymuş. Şu anda çok mutluyum ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel bir doğum oldu, bebeğimiz de gayet sağlıklı, şimdi de eve gidiyoruz. Allah herkese bu duyguyu tatmayı nasip etsin." Halit Ergenç ise, "Çok mutluyum. Bebeğin bana benzediğini söylüyorlar. Biraz benziyor zannedersem. Çok değişik ve güzel bir duygu" diye konuştu.