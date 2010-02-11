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'Bebek bana benziyor'

Pazartesi akşamı baba olan Halit Ergenç, hastane çıkışında: "Bebeğin bana benzediğini söylüyorlar " dedi.

11 Şubat 2010 02:00

 T24- .Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, pazartesi akşamı saat 23.00'te Acıbadem Maslak Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekleri Ali'yle dün hastaneden ayrıldı. Pazartesi akşamı baba olan Halit Ergenç, hastane çıkışında: "Bebeğin bana benzediğini söylüyorlar " dedi



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Hastaneden saat 17.30'da taburcu olan Korel'in heyecanlı olduğu gözlendi. Korel şunları söyledi: "Anne olmak çok değişik bir duyguymuş. Şu anda çok mutluyum ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel bir doğum oldu, bebeğimiz de gayet sağlıklı, şimdi de eve gidiyoruz. Allah herkese bu duyguyu tatmayı nasip etsin." Halit Ergenç ise, "Çok mutluyum. Bebeğin bana benzediğini söylüyorlar. Biraz benziyor zannedersem. Çok değişik ve güzel bir duygu" diye konuştu.

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