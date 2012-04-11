Bebek bakıcısı grup seks tuzağında öldü

Evlerinde çalışan bebek bakıcısına uyuşturucu verip grup seks yapan çift, aşırı dozdan kalbi duran kızın cesedini şehir dışına gömdü.

ABD’nin Utah eyaletinde yaşanan 16 yaşındaki Alexis Rasmussen’in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Harçlığını bebek bakıcılığı yaparak kazanan Alexis, bir süre önce kaybolmuştu. Şehrin dışındaki ormanlık bir alanda gömülü olarak bulunan Alexis’in işverenleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Alexis’in tecavüz edildiği ve genç kıza uyuşturucu verildiği ortaya çıktı. Eric ve Dea Millerberg dün mahkemeye çıktı.

Mahkemede boşanmak istediğini belirten Dea, “Alexis arkadaşımızdı. Bizden uyuşturucu istedi. Daha

sonra da seks yapmak istedi. Seksten sonra bayıldı ve biz sigara içmek için çıktık. Eve döndüğümüzde Alexis ölmüştü” dedi. Dea, cinayete yardım etmekten yargılanırken kocası Eric, reşit olmayan biriyle ilişkiye girmekten, Alexis’e uyuşturucu temin etmekten ve adam öldürmekten ömür boyu hapis istemiyle yargılanıyor.