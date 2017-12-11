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 BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR

Haber: İstanbul DHA Fatih'te Azerbaycanlı kadının bebek arabasındaki çantası, yanına adres sorma bahanesi ile yaklaşan 4 kadın tarafından çalındı

11 Aralık 2017 17:13

Haber: İstanbul DHA
Fatih\'te Azerbaycanlı kadının bebek arabasındaki çantası, yanına adres sorma bahanesi ile yaklaşan 4 kadın tarafından çalındı.  Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık sonrası şüpheliler kısa sürede gözaltına aldı.  
Olay geçtiğimiz  perşembe günü akşam saat 17.30 sıralarında Aksaray\'da mydana geldi. Laleli’de alışveriş yaptıktan sonra bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte yolda ilerleyen Azerbaycan uyruklu M.P.’nin yanına, adres sorma bahanesi ile biri çocuk 4 kişi yaklaştı. Şüphelilerden biri,  M.P.’ye adres sorarken, 2 kadın  bebek arabasının alt gözündeki çantayı çalarak uzaklaştı. Bir müddet sonra çantasının çalındığını fark eden Azeri kadın, durumu polise bildirdi.  İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin eşkalini belirledi.  Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, olayın failleri olduğu ileri sürülen 3 kadını yanlarındaki çocukla birlikte taksiye binerken yakaladı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay anının görüntüsü
-Şüphelilerin yakalanması

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