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Yaşam

Bebek arabası devrildi, 1 yaşındaki bebek denize düştü

Eminönü'nde anne vapura binmeye çalışırken bebek arabası devrildi, 1 yaşındaki bebek denize düştü

04 Nisan 2014 22:44

Eminönü’nde yolcu vapuruna binmeye çalışan annenin bebeğinin bulunduğu bebek arabası devrildi, 1 yaşındaki bebek deniz düştü.

DHA’nın haberine göre, Eminönü'ndeki TURYOL iskelesinde, deniz düşen bebeği kurtarmak için denize atlayan kişilerin sudan çıkardığı bebek hastaneye kaldırıldı. Bebeğin yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Bebeğin denize düşmesinin ardından bir amatör kameranın kaydettiği görüntülerde, bebeği bulmak için denize atlayan kişiler ve annenin yakıcı feryatları duyuluyor. Bir süre sonra denizden çıkarılan bebek olay yerine gelen deniz polisi botuna oradan da ambulansa götürülüyor.
 

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