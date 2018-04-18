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Bebeğiyle hapse girecekti; AYM, Ayşe Öğretmen'in başvurusunu gündemine aldı

Hakkındaki 1 yıl 3 ay hapis cezası onanan Ayşe Öğretmen cuma günü bebeğiyle cezaevine girecekti

18 Nisan 2018 17:14

Anayasa Mahkemesi, telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan öğretmen Ayşe Çelik'in başvurusunu gündemine aldı.

Cuma günü altı aylık bebeği Deran ile Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine girmesi beklenen Ayşe Öğretmen'in avukatı Mahsuni Karaman, haberi sosyal medya hesabından "müjde" diyerek şu ifadelerle duyurdu:

"Müjde: Anayasa Mahkemesi Ayşe Öğretmen'in dosyasını bugün gündeme aldı. Şimdi olumlu karar bekliyoruz. Herkesin emeğine sağlık."

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istemiş; Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı 20 Nisan 2018 tarihine ertelenmişti.

Avukat Karaman, AYM’ye hak ihlali ve infaz durdurma talebiyle iki başvuru yaptıklarını ancak bunun gündeme alınmadığını söylemişti.

Karaman, Twitter hesabından, AYM’nin başvuruyu gündemine aldığını bugün, "Müjde" diyerek duyurdu.

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