Bebeğinizle aynı dili konuşun!

Bebeğinizi ilk kez kucağınıza aldığınızda hafif bir şaşkınlık dönemi elbette geçireceksiniz. Hatta sevineceğiniz ya da endişeleneceğiniz birçok deneyime de sahip olacaksınız. Deneyimleri yaşamadan önce gerekli bilgiler aklımda olsun diyorsanız, sizler için hazırladığımız bu mini medikal rehberi mutlaka okuyun…



Cildi Yağlı mı?

Çoğu prematüre bebeğin cildinde yağ kıvamında beyaz bir zar görülür. Bu zar bebeği çeşitli mikroplardan ve tehlikelerden korur.



Çok mu uyuyor?

Doğumdan sonra bir süre, bebekler ya çok uyurlar ya da hiç uyumazlar. Sonuçta bu süreç hem bebeğiniz hem de sizin için bir maraton. Enerjisini depoladığını anladığı vakit uyanacaktır.



Dişleri mi var?

Bebekler altı aylık olana kadar diş çıkarmasalar da, bazı bebekler ön iki dişleriyle ya da diş gıcırdatarak da doğabilir. Panik yapmayın! Bu, oldukça olağan bir durum...



Tüylü mü?

Bazı prematüre bebekler, ince tüylü doğabilir. Son derece normal bir durum... Tüyler zamanla döküleceği için endişelenmenize gerek yok.



Cildinde lekeler mi var?

Bazı yeni doğanların burun ve yanak bölgesinde minik minik beyaz lekeler olabilir. Kafanıza takıp, sıkmaya ya da oynamaya çalışmayın. Altı haftalık olunca lekeler kendiliğinden dökülecek.



Sarılık mı?

Doğumdan sonra bazı bebeklerde sarılık olması olağan... Endişelenmenize gerek yok, bebeğinizin cildi bir hafta sonra normale dönecektir. Ancak bazı durumlarda fototerapi de gerekebilir.



Genital bölgesi şiş mi?

Doğumdan önce hormonların yükselmesiyle birlikte bazı bebekler, genital bölgesi şiş doğar. Hatta kimi zaman meme uçlarından süt gelen bebekler de görülebiliyor. Bu tamamen hormonlarla ilgili bir durum... Doktorunuz her şeyi kontrol altında tutuyordur, merak etmeyin!



Uzun tırnakları mı var?

Oldukça şaşırtıcı olsa da kimi zaman bebeklerin uzun tırnaklarla doğduğu görülmüş bir olay. Yapmanız gereken tek şey; bebeğinizin kendini tırnaklamaması için tırnak makasıyla tırnaklarını kesmek.



Kakası siyah mı?

Yeni doğanların ilk kakaları kimi zaman alarm çalma sebebidir. Çünkü mekonyum (yeni doğanın kalınbağırsağındaki dışkı) siyah olabilir. Bu olay bebeğin ana karnındayken kalın bağırsağının iltihaplanmasından kaynaklanır. Doktorunuza danışın...



Uyurken ürküyor mu?

Bebeğiniz uyurken ürkmüş gibi hareketler yapıyorsa, bu tamamen sinir sisteminden kaynaklanıyor. Sakın uyandırmayın. Bu, kalıcı bir moro reşeksine (ürkme tepkisi) neden olabilir.





Sizi seviyor...



► Yapılan araştırmalara göre; bebekler ana karnındayken tüm sesleri duyabiliyor. Bu yüzden dünyaya geldiklerinde annelerinin sesini diğer seslerden ayırt edip tepki gösterirler. Bebeğinizle konuşup ya da şarkı söyleyerek onu rahatlatabilirsiniz.



► Yeni doğanların görüş şekli biraz bulanıktır. Ve çevrelerindekilere ancak 20- 30 cm. yakınlıktayken odaklanabilir. Yani sizi rahatça görebilmesi için ona kol mesafesi kadar yakın durun.



► Bebekler en çok yüzlere bakmayı ilginç bulur ve severler. İlk doğduklarında tabii ki sizi tanımaz, ancak ikinci haftayı doldurmalarıyla birlikte gördüklerini hafızalarına yazmaya başlarlar. Böylece anne ve babayı da herkesten ayırırlar.



Bunları da bilin...



► Bebeğinizin ne kadar kuvvetli olduğuna gerçekten şaşırabilirsiniz. Parmağınızı avucunun içine koyun ve kavrama refleksini gözlemleyin. Sıkıca tutacaktır.



► Emzirirken meme başını bulmak için burnuyla koklayıp aranıyorsa, sütün kokusunu arıyor demektir. Güçlü koku alma duyusu, memenin uçunu bulmasına yardımcı olacaktır...



►Kucağınızdayken ayaklarını öne doğru atıp sallıyorsa, bebeğiniz artık yürümek istedi€ini size söylüyor demektir.



