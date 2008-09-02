Bebeğinizin yemeğini hazırlarken dikkat

Birçok çiğ gıda, et, süt ve sebzeler, hastalıklara neden olan mikroorganizmalarla temas ettiği için, doğru pişirme ile bu sorun ortadan kalkar. Mikroorganizmaların ölmesini sağlamak için, pişirirken gıdanın tümü buharlaşma ısısına, yani 70 dereceye ulaşmalıdır. Pişirme yöntemleri, kanser gibi kronik hastalıklara neden olabildiği için büyük önem taşır.



• Haşlanacak sebzeleri en az su ve en kısa süreyle haşlayın. Pişme süresi uzayan gıdalarda bir kısım vitaminler yüksek ısıdan etkilenerek yok olur.

• Pişirme kabınız yemeğinizin miktarına göre olmalıdır. Ne kadar az havayla temas, o kadar çok vitamin demektir.

• Patates, kabuğu ile pişirilirse daha az vitamin kaybeder, ama ilaçlı olabileceği için kabuğunu yedirmeyin. Katı gıdalara geçtikten sonra bebeğinize püre olarak vereceğiniz patatesi 11 ayını doldurduğunda yumuşak olmak kaydıyla kızartarak yedirebilirsiniz.

• Bebeğinize hazırladığınız mamaları yedirmeden hemen önce hazırlayın ve bekletmeyin. Çocuğunuz için öğünlük yiyecekler hazırlayın, taze ya da yeni pişmiş olmalarına dikkat edin.

• Bebek ve çocuklar için gıda hazırlarken güvenli su kullanımı, en az temiz ve güvenli içme suyu kadar önemlidir. Gıdaları hazırlarken kullanılacak su mutlaka kaynatılmış olmalıdır.

• Eğer seçme durumundaysanız, taze veya şok dondurma işlemine tabi tutularak dondurulmuş tavuğu seçin.

• Donmuş sığır eti, balık ve tavuk etini pişirmeden önce tamamen çözün. Çözülme işlemini, buzdolabının alt raflarında bekleterek yapın. Çözülmüş besinler bekletmeden pişirilmeli.

• Bebekler için, depo edilmemiş gıdaları tercih edin.

• Çocuklar için hazırladığınız muhallebi ya da sütlü tatlılarda şekeri, ocaktan indirmeye yakın ekleyin.

• Kuru baklagilleri pişirmeden önce, pestisit (böcek ilacı) kalıntılarından arındırmak için iyice yıkayın.

• Kuru baklagillerin haşlama sularının dökülmesi besin değerini azaltır.

• Süt ve yoğurt, aydınlık yerde ve güneşte bekletilirse vitaminleri kaybolur.

• Kabuklu karnabahar ve pırasanın ilk 4 yaprağını atın.

• Bebeğiniz ve çocuğunuz için yüksek protein değeri olan yumurtayı, besin kaybına uğramamsı için iyice yıkadıktan sonra, en az 5 dakika pişiriniz. Fazla pişirmek de bsin kaybına yol açar.



(Anne Bebek)

