Bebeğinizin sağlığını garanti altına alın

Kök hücre araştırmalarının gelişmesiyle birlikte, kök hücreler açısından zengin bir kaynak olan kordon kanının önemi artmaya başladı. Bebeğimle Elele'de yayımlanan habere göre, plasentaya bağlı olan kordonun içindeki kan, doğum sonrası işlevini tamamladıktan sonra özel yöntemlerle toplanıp saklanıyor.İçinde bulunan kök hücreler, değişerek vücudun diğer dokularını oluşturma yeteneğine sahip. Kök hücrelerin vücuttaki diğer tip hücrelere farklılaşma özelliğinin keşfedilmesi ile birlikte bu hücrelerin kanser, felç, Parkinson, Alzheimer, omurilik zedelenmeleri, kalp ve birçok genetik kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği fikri ortaya çıktı.Kordon kanı bankaları, bebeğin kordon kanını gelecekte olası tıbbi gereklilikler için saklayabilme olanağını sunuyor. Doğumdan sonraki ilk 10 dakika içinde alınan kordon kanı uygun şartlarda dondurulur ve kordon kanı bankasında saklanır. Bu değerli kök hücreleri gerektiğinde çözülerek kullanılabilir. Kordon kanı kök hücreleri çok değerli oldukları ve sadece doğumda toplanabildikleri için toplama işleminin bu konuda uzman hekimler tarafından yapılması, toplanma sonrası işlemlerin uzman kişilerce yürütülmesi ve örneklerin uygun koşularda saklanması gerekir. Türkiye’de birçok özel hastanenin yanı sıra, bazı üniversitelerin de kordon kanı bankaları bulunuyor. İşlemin maliyeti merkeze göre değişmekle birlikte, yaklaşık 2 bin Dolar tutuyor. Saklama işlemi için de her yıl yaklaşık 100 Dolar ödeniyor.*Acıbadem Kordon Kanı BankasıTel: (0216) 544 38 38* Kordon Kanı Bankası Yaşam BankasıAnkara Tel: (0312) 467 22 88İzmir Tel: (0232) 421 91 92İstanbul Tel: (0216) 550 59 15* Genkordİstanbul Tel: (0212) 231 53 50* Florence Nightingale Kordon Kanı BankasıTel: (0212) 224 49 50* Babylife Kordon Kanı BankacılığıTel: (0232) 446 47 67