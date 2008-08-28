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Sağlık

Bebeğinizi şapır şupur öptürmeyin!

Her türlü enfeksiyona açık durumdaki yeni doğan bebeğinizi çok fazla öpmemelisiniz.

28 Ağustos 2008 03:00

Bebeklerin ciltlerinde koruyucu bir tabaka ile doğduklarını belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Filiz Bakar;  bebekleri öpmek isteyenleri uyardı.

Yeni doğan bebekle fazla temastan kaçınılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Bakar, şu uyarılarda bulundu:
"Bebekler hastalıklara karşı savunmasızdır. Her türlü enfeksiyona açık durumdadırlar. Bu nedenle bebeğe fazla dokunulmamalı ve çok fazla öpülmemelidir. Başkalarının da  öpmelerine kesinlikle izin vermemelidirler. Yeni bebek sahibi olan aileler, bebeklerini doğumun ardından hemen yıkamalarının doğru olmadığını da bilsinler. Bebeklerin bağışıklık sistemleri için en uygun olan; onların doğumun ardından en az 3-4 gün geçtikten sonra yıkanmalarıdır."

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