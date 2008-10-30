Bebeğinize uyku düzeni oluşturun

Uyku problemleri beslenme kadar anne ve babaların en sıkıntı duyduğu konuların başında geliyor. İstanbul Parenting Class’dan Uzman Psikolog Sinem Olcay, Milliyet Cafe'ye yaptığı açıklamada “Bebeğinizde iyi bir uyku düzeni oluşturmak için kullanabileceğiniz pek çok yöntem vardır” diyor.Yeni doğan bebekler 24 saat boyunca kısa süreli uyku ve uyanıklık döngülerinin içinden geçer. Belli bir zaman çizelgesine bağlı kalmak yerine acıktıkça beslenen bebeklerin uykuları daha düzenlidir. Bu dönemde bebeğinizin parmaklarını ya da emziğini emmesini teşvik ederek ya da ona uykuya dalmasını sağlayacak küçük yumuşak bir nesne vererek kendi kendini oyalamasına yardımcı olun.1-2 aylık olduğunda bebeğiniz 13-14 saatlik toplam uykusunu 5-6 ayrı uyku periyodu şeklinde gerçekleştirir. Uyku daha çok geceye denk gelecek şekilde olur. Bu dönemde bebeğinizi uykuya daldıktan sonra yatağa koymak en doğrusudur.3-5 aylık olan bebeklerde gece uykusunun süresi artmıştır ve bunu sabah ve öğleden sonra şekerlemeleri izler. Hâlâ geceleri uyanırlar, ama kendi kendilerine uykuya dalarlar. Gece uykusunun süresini uzatmak için; uyumadan önceki besleme işleminin, hem bebeğinizin hem de sizin birbirinizden keyif aldığınız ve bebeğinizin yeterince süt alabildiği tatmin edici bir besleme işlemi olmasına özen gösterin. Bu dönemde bebeğinizi yatağına uyanıkken bırakın ki kendi kendini sakinleştirebilmeyi öğrensin.Bebekler 4-6 aylık olduğunda ve en az 5,5 kilo ağırlığında ise, gece uykusu eğitimi vermeleri tavsiye ediliyor. Bebeğinizin gece boyunca uyumayı öğrenmesi, sağlıklı gelişim için gereklidir. Bebeğinizin gündüz boyunca karşılaştığı öğrenme deneyimlerinden faydalanabilmesi, aktif, mutlu ve dikkatli olabilmesi için gece uykusu çok önemlidir ve mutlaka bebeğe öğretilmelidir. Gece uykusu konusunda zorlanan aileler mutlaka uzmanlarla irtibata geçebilirler.