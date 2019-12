Bebeğinize psikolojik olarak hazır olun

Çocuğunuzu enfeksiyon hastalıklarından koruyun

En doğru olanı yapma çabanız, yeterli olamama kaygılarınız ve benzeri birçok düşünceniz, sizi ve dolayısıyla eşinizi meşgul eder. Burada bilmeniz gereken, kimsenin sizden mükemmel olmanızı beklemediğidir. Hata yaptığınızda, bunu içgüdülerinizle hissettiğinizi göreceksiniz. Anne-baba olmak dışında, bir insan olduğunuzu ve bazen hata yapabileceğinizi unutmayın. Her çiftin (Farklı tarzda anne-baba olsalar da) amaçları ortaktır. Yani, psikolojik ve bedensel olarak sağlıklı, mutlu, başarılı, sorumluluk sahibi, güçlüklerle başa çıkabilen bir çocuk yetiştirmek...Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanı Dr. Arzu Önal Gökalp, Hamileyiz Biz dergisine yaptığı açıklamada: “Hamileliğinizin son aylarında isim seçme telaşı, çalışıyorsanız işinizden ayrılma, bebeğinize nasıl bakacağınız ile ilgili planlamalar, kıyafetleri, odası gibi son hazırlıkları tamamlamaya çalışırsınız. Doğumunuza yaklaştığınızda, bebeğinizin hareketleri artık daha düzenli ve belli özellikler içermeye başlar. Bu hareketleri tanır, bilirsiniz. Bu hareketlere verdiğiniz yanıtlar, bebeğinizle karşılıklı iletişiminizin en erken şeklidir.” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Anne olarak, bebeğinizin hareketlerine anlam yükleyerek ona mizaç, kişilik ve cinsiyet özellikleri verirsiniz. Başka çocuğu olan anneler bebeklerinin davranışlarını önceki çocuklarıyla kıyaslayarak “sessiz”, “agresif”, “dansçı gibi hareketli”, “futbolcu gibi hareketli” gibi benzetmeler yapabilirler. Bebeğini bu şekilde tanımlamaya çalışan annenin, doğumdan sonra bebeğine yabancılaşma durumu ortadan kalkacaktır.”Uzun ve zorlu bir süreç sonrasında bebeğinize kavuşmanızın ardından anne-baba olarak değişen unvanınızla, yeni bir sürece girmiş olursunuz. Bir canlı taşıdığınıza alışmaya çalışan siz ve heyecan içinde bekleyen eşinizin, artık dokunabileceği, kokusunu hissedebileceği bebeğiniz kucağınızdadır. Siz yavrunuzu karnınızda değil de kucağında olmasına, eşiniz ise artık ultrason görüntüsündeki o değişik varlık değil de gerçek bir bebeğe sahip olmanın verdiği şaşkınlık ve sevince alışmaya çabalar. Hamilelik döneminizden farklı bir süreç daha sizi bekler. Hamileliğiniz sırasında ve doğumunuz sonranızda, danışmanlık almanız sizi ve eşinizi rahatlatıp, yanlış yapma kaygınızı en düşük düzeye indirir. Yalnız olmadığınızı ve danışabileceğiniz profesyoneller olduğunu bilmeniz, kendinizi daha güvende, huzurlu ve yaptıklarından emin hissetmenize sebep olacaktır.1. Doğumunuzdan önceki hazırlıklarınızı tamamlayın. İş ve maddi durumunuzu, bebeğinizin odasını, giyeceklerini, bebeğinizin ve sizin özel ihtiyaçlarınızı hazırlamış olmalısınız. Bu daha rahat hissetmenize yardımcı olacaktır.2. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Bebek konusunda deneyimli kişilerin, siz kendinizi hazır hissedene kadar yardımcı olmalarına izin verin.3. Bebeğinizi güvende hissettirin. Yumuşak ses tonunuzla, bebeğinizle konuşun. Ten teması ve anne kokusu ona güven veren en önemli etkenlerdir.4. Kendinize güvenin. Hastaneden eve döndüğünüzde, paniğe kapılabilirsiniz. Anne-baba içgüdülerinizi dinleyin. Yardıma ihtiyacınız olduğunda, sağlık profesyonellerinden destek alabilirsiniz.5. Bebeğiniz ağladığında paniklemeyin. Her bebeğin ağlama sıklığı farklıdır. Zamanla bebeğinizi tanıdıkça, ağlamasının şiddeti ve ritmine göre acıkmış mı, yoksa altı mı kirlenmiş ya da ilgilenmenizi mi istiyor öğrenmeye başlayacaksınız.6. İşinize ne zaman döneceğinizi planlayın. İşe dönmek sizi kötü ebeveyn yapmaz. Suçluluk duygularınızdan arının.7. Çocuk doktorunuzla tanışın. Bebeğinizi düzenli takip edecek ve hastalandığında panik olmadan, yardım alabileceğinizden emin olduğunuz ve güvendiğiniz bir çocuk doktoru seçin.8. Bakıcı aramaya hamileliğinizin son aylarında başlayın. Burada 3 kural sizin için önemli olmalıdır. Çocuğunuzu eğitebilir, nitelikli bir yardımcı seçin. Ev koşullarını çocuğun her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde ayarlayın. Gelişim düzeyine uygun mental, fiziksel, sosyal ve duygusal aktiviteleri göz önünde bulundurun.9. Kendinize zaman ayırın. Kendinizi bir kenara itip, sadece bebeğinize odaklanmayın. Dengeli beslenmeye ve yeterince uyumaya çalışın.10. Evli olduğunuzu unutmayın. Büyük bir sorumluluk altına girdiğinizi düşünüp, eşinizden uzaklaşmayın. Bebeğiniz uyurken birbirinize zaman ayırın.