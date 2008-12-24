Bebeğiniz sizi vücut 'koku'nuzdan tanıyor

Nihayet hayatınızdaki bu en önemli olaylardan biri gerçekleşti. Aylar süren heyecanlı bir bekleyişin ardından bebeğiniz kucağınızda. Amerikan Hastanesi Kadın Sağlığı Ünitesi uzmanlarından Dr. Senai Aksoy, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada doğum sonrasında en çok merak edilen 10 önemli soruyu yanıtlıyor.



1-Akıntım ne zaman bitecek?



Genelde 4 - 8 hafta kadar devam eder. Doğumla ve plasentanın çözülmesi ile başlar ve kadından kadına göre farklılık gösterir. Doğumun ardındaki ilk günlerde açık kırmızı renkte ve oldukça yoğundur. Sonraki günlerde önce pembe ardından da kahverengi olur. Sonlara doğru sarı - beyaz veya renksiz olur ve iyice azalır. Bu zaman içerisinde tampon kullanılmaması önerilir. Akıntıda aşırı koku gibi herhangi bir şey sizi rahatsız ediyorsa mutlaka doktorunuza danışın bu enfeksiyon belirtisi olabilir.



2-Formuma ne zaman kavuşurum?



Şöyle derler: Karın 9 ay büyür, 9 ayda da ortadan kaybolur. Kilo vermek normalde de çok kolay değildir. Bu biraz kişiye özeldir, ayrıca beslenme ve yaşama tarzınızla da ilgilidir. Ortalama olarak 3 - 6 ay içerisinde eski kotlarınıza sığmanız mümkün.



3-Rahim ne zaman eski halini alır?



Rahim doğum sonrası daha ilk günlerde tekrarlanan kasılmalarla eski ebatlarına dönmeye başlar, yani küçük bir armut büyüklüğüne. Bu kasılmalar özellikle emzirme sırasında hissedilir çünkü süt verirken hormonların oluşumunu hızlanır.



Ayrıca arada sırada sırtüstü yatmak ve göbek deliği altındaki bölgeye hafif masaj yapmak da rahmin toparlanması sürecini olumlu etkiler.



4-Egzersize ne zaman başlayabilirim?



Doktorunuzun tavsiye edeceği egzersizlere doğumdan sonraki ilk günlerde başlayabilirsiniz. Egzersizleri günde birkaç kez azar azar yapabilirsiniz. Normal doğum yerine sezaryen olduysanız en az beş gün geçmesini beklemeniz gerekir.



5-Ne zaman eskisi gibi banyo yapılabilir?



Akıntı bitince eskisi gibi banyo yapabilirsiniz fakat o zamana kadar sadece duş alın çünkü rahim tam olarak toparlanıp kapanmadan enfeksiyonlara karşı savunmasızdır. Uzun uzun bir banyo veya küvet keyfi sırasında bakteriler enfeksiyona neden olabilir.



6-Seks hayatı için doğru zamanlama



Aslında siz ve eşiniz kendinizi buna ne zaman hazır hissederseniz o zaman. Fakat doğum sırasında cerrahi müdahale yapıldıysa belki önce iyice iyileşmeyi beklemeniz iyi olur. Ayrıca akıntı da enfeksiyonlara neden olabilir. Prezervatif kullanmak bir çözüm olabilir.



7-Korunmalı mıyım?



Mutlaka. Emzirmek sizi hamile kalmaktan korumuyor. Aslında hassas bir konu çünkü emzirdiğiniz için hap almanız önerilmiyor. Spiral taktırmanız için de rahim toparlandıktan sonraki ancak ilk âdet döneminizi beklemelisiniz ki bu da en az sekiz haftalık bir süreç demek. Günleri hesaplayarak korunmanız da mümkün değil çünkü âdetleriniz de bir süre düzensiz olabilir. Bu konuyu çözmenin en akıllıca yolu doktorunuza danışmaktır.



8-İçki içebilir miyim?



Emzirdiğiniz sürece alkol almamanız tavsiye ediliyor çünkü süte karışır. Fakat bir kutlama veya benzer güzel bir olay söz konusuysa ufak bir kadeh beyaz şarap / şampanya veya bira içmenizde sakınca yok.



9-Ağır kaldırabilir miyim?



Doğumdan sonraki özellikle ilk günlerde ağır kaldırmayın. Vücudunuz zaten zayıf düşmüş durumda, kaslarınız da henüz toparlanmamış. Sezaryen olduysanız beş gün kadar istirahat edin.



10-Parfüm kullanabilir miyim?



Kullanmasanız çok daha iyi çünkü bebeğinizin görme yeteneği henüz zayıf olduğu için sizi kokunuzdan tanıyor. Onun çok iyi tanıdığı ve sevdiği bu kokuyu değiştirerek onu “zor” durumda bırakmayın. Sabrederek bu tür zevklerinizi biraz erteleyin.

