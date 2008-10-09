Bebeğiniz bebek jimnastiğiyle güçlensin

Yaşamının ilk yıllarında sporla tanışan, o hiç tükenmeyen enerjisini egzersiz yaparken kullanan miniklerin, hem kas ve kemikleri güçleniyor hem de daha sosyal ve cesur oluyorlar. Bu nedenle 0-3 yaş arası tüm bebeklere bebek jimnastiği öneriliyor.



Çocuklarının sağlıklı bir vücuda sahip olması, yaşına uygun fiziksel ve zihinsel gelişim göstermesi her anne babanın dileğidir. Son yıllarda Türkiye’de de uygulanmaya başlanan “bebek jimnastiği” de bu gelişime katkıda bulunuyor, çocuğun kişisel ve fiziksel gelişimini destekliyor.



Bebek jimnastiği 6 ay -3 yaş arası bebeklerle normal gelişim süreçlerine uygun olarak düzenlenmiş aktivitelerden oluşuyor. Bebek jimnastiği konusundaki çalışmalara yıllar önce başlayan ve Fizyomed çatısı altında konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren fizyoterapist

Oya Koçer, Formsante dergisinde yayımlanan röportajında; bebek jimnastiğinin çocuk psikiyatrları, çocuk doktorları ve pedagoglar tarafından onaylanmış bir yöntem olduğunu vurguluyor. Yöntem, hem sağlıklı çocuklar hem de hiperaktivite ve konuşma güçlüğü olan çocuklarda olumlu sonuçlar veriyor.



Bebek jimnastiğinin faydaları



1- Kas- iskelet sisteminin gelişimine yardım ediyor.

2- Koordinasyon ve denge kazanmasını sağlıyor

3- Sporu erken yaşta tanımasını ve sevmesini sağlıyor.

4- Dayanıklılığını artırıyor ve sakatlanma riskini azaltıyor.

5- Kendisini tanıma ve güven duygusunun gelişimine katkı sağlıyor.

6- Cesaret kazanmasına yardımcı oluyor.



Kas-iskelet sistemini geliştiriyor



Bebekler normal gelişim süreçlerinde önce oturmaya, sonra emeklemeye başlıyor ve nihayet yürüyor, koşuyorlar. Denge ve koordinasyon gelişimi, bebek için eğlenceli bazen zorlu deneyimler sonucunda kazandığı ve başardığı aktivitelerin başında geliyor. Bebek jimnastiğindeki amaç da bu gelişime uygun egzersizlerle bebeği desteklemek. Fizyoterapist Oya Koçer, “Bebeğin kendi vücudunu tanıması, neler yapabildiğini görerek yeni aktiviteleri denemesi ve başarılı olması ona zevk verir. Birikmiş enerjisini boşaltmasını da sağlayan bu aktiviteler, çeşitli biçim ve boyutlardaki malzemeleri, renk, boyut ve farkları kavramasına, dil ve fiziksel becerilerinin gelişimine, el-göz koordinasyonuna, vücut kaslarının gelişimine, ince el kaslarının gelişimine yardımcı olur” diyor.



Bebek ve çocuk jimnastiğinin çocuğa sağladığı birçok yarar var. Bunların başında kuşkusuz kas ve iskelet sistemini geliştirmesi geliyor. Kas ve iskelet sisteminin sağlıklı bir şekilde gelişmesi çocuğun dayanıklılığını doğal olarak artırıyor. Düşe kalka büyüyen bebeğin motor gelişimine katkıda bulunuyor ve onun vücut koordinasyonunun gelişmesini ve denge kazanmasını sağlıyor. Jimnastiğin bir diğer faydası ise çocukları çok erken yaşlarda sporla tanıştırması ve sporu sevdirmesi.



Sporu çok erken yaşlarda tanıyan ve seven bir çocuk, Bunu yararlı bir alışkanlık haline getirebiliyor ve ileriki yaşlarında da egzersiz yapmaya devam ediyor. Grup halinde yapılan bu aktiviteler çocuğun cesaret kazanmasına yardımcı oluyor, güven duygusunu geliştiriyor. Çocuklara aynı zamanda egzersiz yaptırırken keyifli anlar da yaşatan bu egzersizler iki ayrı grup için ayrı olarak düzenleniyor.



Emekleyenler için



Anne-bebek jimnastiği



6 ay- 12 ay yaş grubu için hazırlanan bu programa bebek, anne veya diğer yakınları ile birlikte katılıyor. Jimnastik hem anne hem de bebek için yapılıyor. 1 saat süren egzersizlerde amaç, anne ve bebeğin fiziksel aktivite ve kondisyonunu artırmak. Oya Koçer, bu programın anneler için de çok faydalı olduğunu söylüyor. Çünkü anne bebeğiyle birlikte egzersiz yaparken rahatlıyor. Çalışan anneler, bebeklerine zaman ayırabildikleri için kendilerini daha iyi hissediyor. Öte yandan bebek de anneyle olmaktan büyük keyif alıyor.



Oya Koçer, bu jimnastiğin sağladıklarını şöyle anlatıyor: “Eklemlerine hareket yaptırırken annenin bebeğiyle yakınlaşması ve onun vücudunu daha iyi tanıması ve bilgilenmesi, anne ile bebek arasındaki iletişimi de güçlendiriyor. Bir de bebek dansı var. Müzik eşliğinde annenin bebeğiyle dans ederken bebeğin yüzündeki gülücükler görülmeye değer.” 1 saatin sonunda gaz çıkarma ve rahatlama yöntemleri uygulanıyor.



Yürüyenler için



Çocuk jimnastiği



18 ay- 36 ay yaş grubu için hazırlanan bu program ise büyük ve küçük adale gruplarının gelişimi için bir seri aktiviteden oluşuyor. Halka, tünel, tırmanma, trambolin, sallanma, merdiven, physo-ball gibi aktiviteler ile müzikli oyun grupları şeklinde uygulanıyor. Bu aktivitelerin içinde çocuklar hem egzersiz yapıyor hem de doyasıya eğleniyor. Çocuklar ayrıca programda kullanılan çeşitli biçim ve boyuttaki malzemelerle renk, boyut ve farklılıkları kavrıyor. Bu da dil gelişimi, fiziksel becerilerin gelişimi ve ince el kaslarının gelişimine yardımcı oluyor.



Oya Koçer, çocukların egzersizler sırasında sosyal bir ortamı paylaştıklarını vurgulayarak, “Bu paylaşmayla, karar verme ve seçme özgürlüğünü kazanıyorlar. Kendisini bu ortamda test eden çocuk diğer çocuklarla nasıl ilişki kuracağını öğrenir. Bedensel aktivite çocuğun gelişimi ve eğitimi için önemli bir etkinliktir. Evde yaratacağınız oyun ortamı ne kadar iyi olsa bile, diğer çocuklarla sosyal bir ortamı paylaşan çocuk bundan çok başka bir yarar görür” diyor. Koçer ayrıca, sağlıklı çocuklar için düzenlenen programın yanında, çeşitli nedenlerden ötürü bedensel aktiviteleri kısıtlı bebekler ve çocuklar için de bireysel egzersiz programları düzenlendiğini sözlerine ekliyor. Örneğin hiperaktivite, konuşma bozukluğu, otizm, kas zayıflığı olan çocuklar için düzenlenen özel programlarda oldukça başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtiyor.

