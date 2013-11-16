Öğrenci yurdunda bebek cesedi bulundu!

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Ü.T., iddiaya göre, kredi yurtlar kurumu tuvaletinde doğurduğu bebeğinin başını kopartıp, odasındaki buzdolabında sakladı. Olay, askerde olan sevgilisinin geldiği izinde olayı öğrenip, ikna ettiği kadını emniyete götürmesiyle ortaya çıktı.

Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü 3'ncü Sınıf öğrencisi Ü.T., kampüs içinde bulunan kredi yurtlar kurumunda kalırken, kantinde çalışan F.C. ile tanıştı. İkili bir süre gönül ilişkisi yaşadı. Kantinde çalışan F.C., 9 ay önce askere gitti. Üniversitenin Kınıklı kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan Ü.T., hamile olduğunu arkadaşlarından gizledi. Üç gün önce yurdun tuvaletinde doğum yapan Ü.T., iddiaya göre, kız bebeğin başını kopardıktan sonra poşete koyarak odasındaki buzdolabına sakladı. Askerden izne gelen ve olayı duyan F.C., üniversiteli Ü.T.'yi ikna ederek avukatlarıyla birlikte emniyete götürdü.

İfadesi alınan Ü.T.'nin bebeğin ölü doğduğunu ve ne yapacağını bilmediği için paniğe kapıldığını söylediği öğrenildi. Polisler, Ü.T.'nin yurttaki odasında arama yaparak, ölü bebeğin gövdesini ve başını aldı. Bebeğin cesedi otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.