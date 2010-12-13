T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bebeğini Twitter'la doğurdu

İngiliz kadın, bebeğinin doğum sürecinin son saatlerini 104 tweet yazarak internette paylaştı.

13 Aralık 2010 02:00

T24 - İngiliz kadın, bebeğinin doğum sürecinin son saatlerini 104 tweet yazarak internette paylaştı.
 

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'de bir ilk yaşandı. İngiliz Rachael Ince, ikinci çocuğunu Twitter’la dünyaya getirdi.

Twitter'i takıntı haline getiren 29 yaşındaki kadın, doğum sırasında tam 104 tweet attı. Arkadaşları ve Twittar’daki diğer takipçilerini kapsayan 400 kişiye doğumunu an be an aktardı.

Ince, tweet’lerine sancılarının yoğunlaşması üzerine 3 aralık akşamı başladı. Hastaneye götürülürken, doğum sancılarının sıklaşmasını beklerken ve doğumhaneye girerken de mesajlarına ara vermedi. Son tweet’iniyse hastaneden taburcu edilirken attı.

Amacının olup biteni belgelemek olduğunu söyleyen İngiliz kadın,Twitter’ın doğum ağrısına katlanmasına yardımcı olduğu görüşünde.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24