Bebeğini Twitter'la doğurdu

T24 - İngiliz kadın, bebeğinin doğum sürecinin son saatlerini 104 tweet yazarak internette paylaştı.





Sosyal paylaşım sitesi Twitter'de bir ilk yaşandı. İngiliz Rachael Ince, ikinci çocuğunu Twitter’la dünyaya getirdi.

Twitter'i takıntı haline getiren 29 yaşındaki kadın, doğum sırasında tam 104 tweet attı. Arkadaşları ve Twittar’daki diğer takipçilerini kapsayan 400 kişiye doğumunu an be an aktardı.

Ince, tweet’lerine sancılarının yoğunlaşması üzerine 3 aralık akşamı başladı. Hastaneye götürülürken, doğum sancılarının sıklaşmasını beklerken ve doğumhaneye girerken de mesajlarına ara vermedi. Son tweet’iniyse hastaneden taburcu edilirken attı.

Amacının olup biteni belgelemek olduğunu söyleyen İngiliz kadın,Twitter’ın doğum ağrısına katlanmasına yardımcı olduğu görüşünde.