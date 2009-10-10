Bebeğini sezaryanla dünyaya getirirken öldü

EDİRNE Devlet Hastanesi'nde sezeryan ile 3 kilo 200 gram erkek bebek dünyaya getiren 21 yaşındaki Birsen Demirhan, doğum sırasında ameliyat masasında öldü.



Geçen yıl evlendiği eşinin öldüğünü öğrenen 27 yaşındaki Vahdet Demirhan savcılığa giderek, doğumu yapan Edirne Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Dr. Müge Sayın hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun ardından Dr. Sayın izne ayrıldı.



Birsen ve Vahdet Demirhan çifti geçen yıl 28 Ekim'de davul- zurnalı düğünle dünya evine girerken Çavuşbey Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evlerinde yaşamaya başladı. Bir barda garson olarak çalışan Vahdet Demirhan, mide bulantısı şikayeti olan eşi Birsen Demirhan'ı Edirne Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne getirdi. Çift burada görevli uzman Dr. Müge Sayın'dan anne ve baba olacaklarını öğrendi. Bu mutluluğu ailesi ile de paylaşan çift daha sonra doğumu beklemeye başladı. Ancak, doktorları 16 Ekim'de bebeğini dünyaya getirmesi beklenen Birsen Demirhan'a bebeğin fazla geliştiğini söyledi ve 7 Ekim'de sezeryan yapılmasına karar verdi.



Edirne Devlet Hastanesi'ne 1 gün önce giden Birsen Demirhan, 6 Ekim'de öğleden sonra hemen sezeryana alındı. Hastaneye yürüyerek giren Birsen Demirhan, ‘Berke Tunç' adı verilen 3 kilo 200 gram ağırlığındaki erkek bebek dünyaya getirirken ameliyat masasında öldü.

Birsen Demirhan'ın ölümü üzerine eşi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Ailenin şikayeti üzerine hastaneye polis geldi. Daha sonra Vahdet Demirhan savcılığa giderek sezeryanı yapan Dr. Müge Sayın hakkında suç duyurusunda bulundu.



Edirne Sağlık Müdürlüğü de oluşturulan bir komisyon iddiaları araştırmaya başladı. Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de Birsen Demirhan’ın kesin ölüm nedenini belirlenmesi için otopsi yapıldı. Komisyonun henüz açıklanmayan otopsi sonucuna göre idari soruşturasını tamamlayacağı belirtildi. Kendisi de hamile olan Dr. Müge Sayın bu gelişmelerin ardından önümüzdeki hafta başına kadar izne ayrılırken kendisine ulaşılamadı.



EŞE GÖZYAŞI



Eşinin bebeğini dünyaya getirirken ölmesi üzerine psikolojik dengesinin bozulduğu belirtilen Vahdet Demirhan, eşi ile olan anıları nedeniyle yaşadığı eve giremedi. Bebekleri Berke Tunç'u ‘Aşkımın aşkı’ diyerek seven ve Birsen Demirhan'ın fotoğralarına bakarak ağlayan Vahdet Demirhan, annesi Ayşe ve babası Ekrem Demirhan tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Eşini herşeyden çok sevdiğini belirten Vahdet Demirhan, şöyle dedi:



“Birsen hayatımın anlamıydı. Evlendiğimizden bu yana hep güldük ve mutlu 1 yıl geçirdik. Ancak, mutluluğumuzu doktor yıktı. Canımdan bile çok sevdiğim eşimin ölümüne neden oldu. Ölüm nedeni henüz belli değil. Otopsi sonucunu bekliyoruz. Ondan şikayetçiyim. İnşallah gereken yapılır. Benim canım yandı. Başkalarının canı yanmasın.”



