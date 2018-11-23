Bebeğini ölüme terk eden anne ile anneanne ve dayıya ömür boyu hapis

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da, 2014 yılında dünyaya getirdiği kız çocuğunu çuval içinde mezarlığa bırakarak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Fatma Eratalay Kahveci (26) ile annesi Sebahat Eratalay (44) ve erkek kardeşi Halil Eratalay (22), ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Burdur\'da, 7 Temmuz 2014 tarihinde, rahatsızlanınca Gölhisar Devlet Hastanesi\'ne giden Fatma Eratalay\'a, yapılan muayene sonucu hamile olabileceği söylendi. Ultrason çektirmeyi kabul etmeyerek, hamile olmadığını savunan genç kadın, hastaneden ayrıldı. Fatma Eratalay, ertesi sabah yoğun kanama nedeniyle yine Gölhisar Devlet Hastanesi\'ne gitti. Muayenede, kadının en az 7- 8 aylık kız bebek dünyaya getirdiği, kanamanın da bundan kaynaklandığı tespit edildi. Polise bilgi verilirken, sorguya alınan Fatma Eratalay, kız çocuğunu evinde doğurduğunu, daha sonra çuval içinde kardeşine vererek, atmasını istediğini itiraf etti. Bu bilgilerin ardından harekete geçen polis, Konak Mezarlığı\'nda bebeğin cesedini buldu. Antalya Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopside, canlı olarak doğduğu belirlenen kız bebeğin, çuvalda havasızlıktan boğulduğu saptandı.

3 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Fatma Eratalay Kahveci, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi. Fatma Eratalay ile tutuksuz yargılanan erkek kardeşi Halil ve annesi Sebahat Eratalay hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki yargılama sonucu Fatma Eratalay Kahveci ömür boyu, annesi Sebahat Eratalay 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilirken, Halil Eratalay ise beraat etti. Sebahat Eratalay, karar sonrası tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yargıtay\'ın kararı bozmasının ardından tutuklu sanıklar Fatma Eratalay Kahveci, Sebahat Eratalay ve tutuksuz sanık Halil Eratalay yeniden yargılandı. Davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİLER

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu Fatma Eratalay Kahveci ve annesi Sebahat Eratalay\'ı \'alt soya karşı ve kendisini ruh ve beden bakımınsan savunamayacak çocuğa karşı kasten öldürme\' suçundan, tutuksuz sanık Halil Eratalay\'ı da \'kendisini ruh ve beden bakımından savunamayacak çocuğa karşı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Sanıkların cezası, mahkemedeki \'iyi hal\'leri göz önünde bulundurularak, ömür boyu hapse çevrildi. Tutuksuz sanık Halil Eratalay da tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.