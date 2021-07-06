Bebeğini hastanede bırakıp kaçtı

Gaziantep’te sezaryen doğum yapan bir kadın, solunum yetmezliği nedeniyle yer olmadığı için bir özel hastaneye sevk edilip kuvöze alınan bebeği, hastanede bırakıp kaçtı. Hemşireler, bebeğe 'Dünya' adını verdi.

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde 14 Haziran günü T.S.’nin sezaryen ile dünyaya getirdiği kız bebek, solunum yetmezliği nedeniyle boş kuvöz bulunmadığı için ambulansla bir özel hastaneye sevk edildi. Minik bebek burada kuvöze kondu. Bir gün sonra taburcu edilen anne T.S.’ye, bebeğinin bulunduğu hastane ile ilgili bilgi verildi. T.S., iletişim numarasını bıraktıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Bebeğin tedavisi sırasında hiçbir yakınının gelmemesi doktorların dikkatini çekti. Hastane yönetiminin ihbarı üzerine polis tarafından yapılan araştırmada, doğumun ardından taburcu olan T.S.'ye ulaşılamadı. T.S.'nin, ailesinin yaşadığı adreste de bulunmadığı belirlendi. T.S.'nin ailesi de kızlarıyla uzun süredir görüşmediklerini ve bebeği de almak istemediklerini söyledi.

Hastanede hemşirelerin baktığı bebeğe 'Dünya' adı verildi. (DHA)