Bebeğini döverek öldürdü

İzmir´in Karşıyaka İlçesi´nde, 39 yaşındaki Y.Ç. (Yeter Çalık), evinde bir süre alkol aldıktan sonra iddiaya göre, 13 günlük oğlunu dövmeye başladı.



Kocasına engel olamayan yürüme engelli A.Ç. (Arzu Çalık), bağırarak komşularından yardım istedi.



Çevredekiler tarafından taksiyle hastaneye kaldırılan Emre Can Ç. (Çalık), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri tarafından dövülüp polise teslim edilen Y.Ç., yapılan alkol muayenesinde 175 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen Y.Ç.´nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

