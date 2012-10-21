Bebeğini boğup, çöp konteynerine attı

Samsun'da meydana gelen bir olayda, birlikte olduğu sevgilisinden hamile kalan A.D (21), dünyaya getirdiği bebeğini, bezle boğup öldürerek çöp konteynerine attı. Yakalanan genç kadın, mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Bafra İlçesi'nde Hacınabi Mahallesi’nde oturan A.D, yaklaşık 1 yıl önce tanıştığı sevgilisi S.Ç (28) ile ilişkiye girdi. İddiaya göre, hamile olduğunu öğrenen A.D, durumu S.Ç anlatınca, "Başının çaresine bak" yanıtını aldı. Hamile olduğunu ailesinden saklayan genç kız yaklaşık 1 ay önce gittiği Bafra Devlet Hastanesi’ne doğum yaptı. Taburcu edilmesinin ardından hastaneden aldığı kundak bezini bebeğin ağzına tıkayıp boğarak öldürmesinin ardından cesedi de elindeki poşete koyup çöp konteynerine attı.

Bahçeler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi tarafından iki gün önce aranan A.D'den bebeğin aşı yaptırılması için sağlık merkezine gelmeleri gerektiği bildirildi. Ancak genç kadının, bebeğin öldüğünü ve cenazesini gömdükleri şeklinde cevap vermesi üzerine yetkililer ölüm kağıdı getirmesini istediler. Söz konusu belgenin gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen yetkililer tutanak tutturarak, durumu Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Savcılık tarafından soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında gerçek ortaya çıkarıldı ve A.D gözaltına alındı.

A.D ifadesinde, "1 yıl önce tanışıp aşık olduğum S.Ç. ile cinsel ilişkiye girdik. Daha sonra hamile kaldığımı öğrendim. Karnım büyümeye başlayınca ailem ve çevredekiler anlamasın diye bol elbiseler giydim. Sancılarım artınca karnım ağırıyor diyerek hastaneye gittim. Sık sık karın ağrısı çektiğim için benden şüphelenmediler. Doğum yapıp taburcu olduktan sonra bebeğimin ağızına bez tıkayıp boğarak öldürdüm. Daha sonra çöp konteynerine attım. Çok pişmanım" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ilçe çöplüğünde bebeğin cesedini bulmak için aramalarını sürdürüyor.