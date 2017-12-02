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Bebeğini boğmaya çalıştığını öne sürdüğü sevgilisini öldüren kadın adliyede (2)

TUTUKLANDI Konya'da 9 aylık bebeğini boğmaya çalıştığını iddia ettiği sevgilisi 34 yaşındaki Ümit Göker'i, 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Azerbaycan uyruklu 27 yaşındaki Aysel Eshme, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

02 Aralık 2017 18:17

TUTUKLANDI
Konya\'da 9 aylık bebeğini boğmaya çalıştığını iddia ettiği sevgilisi 34 yaşındaki Ümit Göker\'i, 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Azerbaycan uyruklu 27 yaşındaki Aysel Eshme, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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TUTUKLANDI KonyaGökerAzerbaycanAysel Eshme

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