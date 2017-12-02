Bebeğini boğmaya çalıştığını öne sürdüğü sevgilisini öldüren kadın adliyede

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 9 aylık bebeğini boğmaya çalıştığını iddia ettiği sevgilisi, 34 yaşındaki Ümit Göker\'i, 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Azerbaycan uyruklu 27 yaşındaki Aysel Eshme, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eshme adliye girişinde, \"Evladım hastanede yatıyor. Sülalesi dua etsin, çocuğum gözlerini açsın\" dedi.

Olay, dün saat 16.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi kampus yolunda meydana geldi. Bir barda çalışan Aysel Eshme, sanayide esnaflık yapan eşi, 38 yaşındaki M.E.\'den 2 yıl önce boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam etti. Eshme, 9 ay önce bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Aysel Eshme, yaklaşık 2 ay önce ise M.E.\'yi terk edip, Ümit Göker ile ilişki yaşamaya başladı.

Eshme, dün akşam, boşandığı eşinden olan bebeğini, birlikte yaşadığı sevgilisi Göker\'e bırakarak çalıştığı bara gitti. Ümit Göker, gece saatlerinde bebeğin kanepeden düştüğünü öne sürerek Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan bebek, hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakıma ünitesine alındı. Doktorların bebeğin durumdan şüphelenip hastane polisine bildirmesi üzerine Göker, gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından Ümit Göker serbest bırakıldı.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aysel Eshme, eski eşi M.E. ile birlikte bugün polis merkezine giderek Göker\'in durumu hakkında bilgi aldı. Eshme, ardından, hastanedeki çocuğunu görmek için yaya olarak yola çıktı, bu sırada Ümit Göker, telefonla kendisini aradı. Görüşmenin ardından Göker, otomobille Aysel Eshme ve eski eşi M.E.\'nin yanına geldi. Konuşmak için otomobilden inen Göker ile Eshme arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aysel Eshme, yanında taşıdığı bıçakla Göker\'i yaklaşık 50 metre kovalayıp, 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırılan Ümit Göker, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

\"ÇOCUĞUMU BATTANİYEYLE BOĞMUŞ\"

Olay sonrası gözaltına alınan Aysel Eshme, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, basın mensuplarının \'Neden öldürdünüz?\' sorusuna gözyaşları içerisinde, \'\'Çocuğumu battaniyeyle boğmuş. Doktorlar nefessiz kaldığını, beynine oksijen gitmediğini söyledi. Onun için yaptım. Pişmanım\" yanıtını verdi.

\"SÜLALESİ DUA ETSİN, ÇOCUĞUM GÖZLERİNİ AÇSIN\"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'nde işlemleri tamamlanan Aysel Eshme adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye girerken, \"Evladım hastanede yatıyor. Sülalesi dua etsin, çocuğum gözlerini açsın\" diye konuştu.



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