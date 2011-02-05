T24 - Defne Joy Foster'ın yakın arkadaşı Cnn Türk spor spikeri Pınar Esen, Foster'ın ölümünün ardından ortaya atılan iddialarla ilgili konuştu. Esen, Foster'ın bebeğine 1 hafta önce süt vermeyi kestiğini, söyleyerek "Bebek emziren bir kadın alkol, uyuşturucu alabilir mi?" dedi.



Foster’ın eşinden ayrı yaşadığı, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu yönündeki iddiaların yalan olduğunu söyleyen Esen, “Defne eşine ve oğluna aşkla bağlı bir kadındı." dedi.



'Bebeğini 1 hafta önce sütten kesti’



Foster’ın arkadaşı ve komşusu Cnn Türk spikeri Pınar Esen, ortaya atılan spekülasyonlara tepki gösterdi. Foster’ın eşinden ayrı yaşadığı, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu yönündeki iddiaların yalan olduğunu söyleyen Esen, “Defne eşine ve oğluna aşkla bağlı bir kadındı. Hatta aşktan gözü dönüp evlendi. Bir ara Yasin’le her şeyi bırakıp Asos’a yerleşip orada otel açtılar. Sonra İstanbul’a döndüler. Birbirlerine âşıklardı. Defne, Can’ı sütten bir hafta önce kesti. Sanat dünyasında kaç tane kadın 18 ay bebeğini emzirir? O kadar düşkündü bebeğine. Bebek emziren bir kadın alkol, uyuşturucu alabilir mi?” dedi.





