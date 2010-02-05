Bebeğine "Beşiktaş" adını verdi

T24 - Muğla'nın Milas İlçesi'nde Güngör Balıkçı, yeni doğan çocuğuna fanatiği olduğu Beşiktaş takımının ismini verdi. Balıkçı, "Yeni doğan bebeğim Beşiktaş'ın takımıma uğur getireceğine inanıyorum. Beşiktaş bu sene şampiyon olacak" dedi.





Beşiktaş fanatiği olduklarını ifade eden Balıkçı ailesi, 15 gün önce 75'nci Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen kız çocuklarına 'Beşiktaş' ismini verdi. Henüz kundaktaki minik Beşiktaş'ın 4 yaşındaki ağabeyinin adı da Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün logosu ve simgesi olan Kartal.





Beşiktaş futbol takımına büyük bir hayranlık beslediğini ifade eden fanatik baba, 37 yaşındaki Güngör Balıkçı, gençliğinden bu yana çocuklarına takımını simgeleyen isimler vermek istediğini kaydederek bunu da başardığını söyledi.





Evlenmeden önce takım tutmadığını ifade eden Güngör Balıkçı, eşi Sibel Balıkçı'nın Beşiktaş sevgisini görünce kendisinin de Beşiktaşlı olduğunu ifade etti.





Dört yıl önce dünyaya gelen erkek çocuğuna da yakınlarının şaşkın tavırlarına rağmen 'Kartal' ismini verdiklerini belirten fanatik baba, 15 gün önce dünyaya gelen dünya tatlısı kız çocuğuna da 'Beşiktaş' ismini verdi.





Bebeğine kimlik kartı almak için Milas Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne gittiğinde yetkili memurlarının şaşkınlığını gizleyemediğini anlatan Balıkçı, "Evlenmeden önce bir ahtım vardı. Çocuklarıma Kartal ve Beşiktaş ismi verdim. Şaşıranlar oldu, tuhaf karşılayanlar, hatta gülenler de oldu, ama sonuçta resmi kimlikte ismi kısmında Beşiktaş yazıyor. Takımımı çok seviyorum" dedi.





Bugüne kadar onlarca Beşiktaş maçına katılan fanatik baba Balıkçı, BJK başkanlığına yeniden seçilen Yıldırım Demirören ve ekibini kutlayarak başarılar diledi. Balıkçı, "Yeni doğan bebeğim Beşiktaş'ın takımıma uğur getireceğine inanıyorum. Beşiktaş bu sene şampiyon olacak" diye konuştu.