Bebeğin zekâsını göbek kordonu belirliyor

Paris'te düzenlenen kimyasal maddeler ve üreme konusundaki konferansta açıklanan, 3 yaşına kadar bebekler üzerinde yapılan bir araştırma, göbek kordonundaki poliklorobifenil (PCB) maddesinin oranı ne kadar yüksekse bebeğin bilişsel gelişiminin bu oranda olumsuz yönde etkilendiğini gösterdi.Flaman Teknoloji Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya imza atanlardan Greet Schoeters, yüksek oranda PCB'nin bebeğin konuşma ve oyun oynama becerisini etkilendiği belirtti.Schoeters ayrıca, "PCB seviyesi ne kadar yüksekse bebeğin doğduğundaki kilosunun o kadar az olduğunu, daha sonra ise bebeğin aşırı kilolu olma riskinin bulunduğuna" dikkati çekti.Boya çimento, döküm malzemeleri, yanmaz kumaş gibi maddelerde bulunan PCB'nin, 1970'li yıllarda yüksek oranda zehirli olduğu için yasaklanmasına karşın, halen doğada kalıntılarına rastlanıyor. Hem üretimi hem de imhası sırasında çevre kirliliğine yol açan bir madde olarak kabul edilen PCB'nin, canlıların sistemine girebildiği de saptanmıştı.Aynı konferansta Polonya'daki Jagiellonian Üniversitesi'nden Wieslaw Jedrychowski, anne karnında çok az da olsa (kanda 5 mikrogram/desilitreden az) kurşuna maruz kalan özellikle erkek çocukların bilişsel gelişiminin olumsuz yönde etkilediğini belirtti.Bilim insanı Jedrychowski'nin Polonya'da 460 yeni doğan bebek üzerinde yaptığı araştırma anne karnında çok az da olsa kurşuna maruz kalan erkek çocukların zekâ katsayısının ortalama 9 puan az olduğunu ortaya koydu. Bu olumsuz etki, kız çocuklarında belirgin olmadı.Jedrychowski, dikkat eksikliği, zekâ geriliği ve öğrenme güçlüğünün çocuklarda 36. haftadan itibaren görüldüğünü ifade etti.