T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bebeğin zekâsını göbek kordonu belirliyor

Annenin kanına karışan bazı kimyasal maddelerin, yeni doğan bebeğin zekâsı için tehlikeli olduğu bildirildi.

26 Kasım 2008 02:00

Annenin kanına karışan bazı kimyasal maddelerin, yeni doğan bebeğin gelişimi ve zekâsı için tehlikeli olduğu bildirildi. 

Sigara içen hamilelerin bebekleri yarık dudaklı oluyor

Testler yaygınlaşsa da Down sendromu artıyor

Paris'te düzenlenen kimyasal maddeler ve üreme konusundaki konferansta açıklanan, 3 yaşına kadar bebekler üzerinde yapılan bir araştırma, göbek kordonundaki poliklorobifenil (PCB) maddesinin oranı ne kadar yüksekse bebeğin bilişsel gelişiminin bu oranda olumsuz yönde etkilendiğini gösterdi.

Flaman Teknoloji Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya imza atanlardan Greet Schoeters, yüksek oranda PCB'nin bebeğin konuşma ve oyun oynama becerisini etkilendiği belirtti.

Schoeters ayrıca, "PCB seviyesi ne kadar yüksekse bebeğin doğduğundaki kilosunun o kadar az olduğunu, daha sonra ise bebeğin aşırı kilolu olma riskinin bulunduğuna" dikkati çekti.

Boya çimento, döküm malzemeleri, yanmaz kumaş gibi maddelerde bulunan PCB'nin, 1970'li yıllarda yüksek oranda zehirli olduğu için yasaklanmasına karşın, halen doğada kalıntılarına rastlanıyor. Hem üretimi hem de imhası sırasında çevre kirliliğine yol açan bir madde olarak kabul edilen PCB'nin, canlıların sistemine girebildiği de saptanmıştı.

Kurşuna maruz kalmak da zekâ geriliğine neden oluyor

Aynı konferansta Polonya'daki Jagiellonian Üniversitesi'nden Wieslaw Jedrychowski, anne karnında çok az da olsa (kanda 5 mikrogram/desilitreden az) kurşuna maruz kalan özellikle erkek çocukların bilişsel gelişiminin olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Bilim insanı Jedrychowski'nin Polonya'da 460 yeni doğan bebek üzerinde yaptığı araştırma anne karnında çok az da olsa kurşuna maruz kalan erkek çocukların zekâ katsayısının ortalama 9 puan az olduğunu ortaya koydu. Bu olumsuz etki, kız çocuklarında belirgin olmadı.

Jedrychowski, dikkat eksikliği, zekâ geriliği ve öğrenme güçlüğünün çocuklarda 36. haftadan itibaren görüldüğünü ifade etti.

(AA)

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24