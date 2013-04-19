T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bebeğin kafasını fare ısırdı

İstanbul Kartal'da kafatası ve vücudu fare tarafından ısırıldığı iddia edilen bebeğin tedavisi devam ediyor

19 Nisan 2013 19:29

Kartal’da 11 aylık Hatice Durmaz isimli bebeğin kafasının lağım faresi tarafından ısırıldığı iddia edildi.

Bebeğin amcası Ramazan Durmaz’ın anlattıklarına göre, geçtiğimiz Salı günü anne Hasibe Durmaz oğlu Baran’ı sünnet ettirmek için evden ayrıldı. Hasibe Durmaz beşikte uyuyan 11 aylık kızı Hatice Durmaz’a bakması için halası İkram Durmaz’ı bıraktı. Üst katta oturan hala belirli aralıklarla eve gidip gelerek beşikte uyuyan Hatice Durmaz’ı kontrol etti. Genç kadın ikinci kontrolünde ise beşikte bebeğin başında bir fare olduğu ve bebeğin ağladığını gördü. Yine amca Ramazan Durmaz’ın iddiasına göre bebeğin halası bebeğin yüzünü ve kafasını ısıran lağım faresini öldürüp telefonla çocuğun ailesine haber verdi. Eve gelen anne Hasibe ve baba Ahmet Durmaz bebeklerin ambulansla hastaneye kaldırdı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hatice bebek tedaviye alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan alınan bilgiye göre, Hatice bebeğin başında ve yüzündeki yaraların yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar görülmesi üzerine polis anne ve babanın ifadesine başvurdu. Anne ve babanında polis merkezindeki ifadelerinde oğullarını sünnet için götürdüklerinde, bebeğin halasının kendilerine haber verdiğini eve geldiklerinde lağım faresinin ölüsünü bulduklarını söyledikleri öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ETİKETLER

bebekfareistanbulkartal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24