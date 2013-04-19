Bebeğin kafasını fare ısırdı

Kartal’da 11 aylık Hatice Durmaz isimli bebeğin kafasının lağım faresi tarafından ısırıldığı iddia edildi.

Bebeğin amcası Ramazan Durmaz’ın anlattıklarına göre, geçtiğimiz Salı günü anne Hasibe Durmaz oğlu Baran’ı sünnet ettirmek için evden ayrıldı. Hasibe Durmaz beşikte uyuyan 11 aylık kızı Hatice Durmaz’a bakması için halası İkram Durmaz’ı bıraktı. Üst katta oturan hala belirli aralıklarla eve gidip gelerek beşikte uyuyan Hatice Durmaz’ı kontrol etti. Genç kadın ikinci kontrolünde ise beşikte bebeğin başında bir fare olduğu ve bebeğin ağladığını gördü. Yine amca Ramazan Durmaz’ın iddiasına göre bebeğin halası bebeğin yüzünü ve kafasını ısıran lağım faresini öldürüp telefonla çocuğun ailesine haber verdi. Eve gelen anne Hasibe ve baba Ahmet Durmaz bebeklerin ambulansla hastaneye kaldırdı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hatice bebek tedaviye alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan alınan bilgiye göre, Hatice bebeğin başında ve yüzündeki yaraların yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar görülmesi üzerine polis anne ve babanın ifadesine başvurdu. Anne ve babanında polis merkezindeki ifadelerinde oğullarını sünnet için götürdüklerinde, bebeğin halasının kendilerine haber verdiğini eve geldiklerinde lağım faresinin ölüsünü bulduklarını söyledikleri öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.