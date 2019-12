Bebeğin ilk aşısı anne sütü

Anne sütünün bebeklerde ilk 6 ayda tüm besin gereksinimi tek başına sağlayabildiği bildirildi.



Özel Hayat Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Tamer Parıldar Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, doğumdan sonra gelen ilk sarı sütün çok değerli olduğunu ve bebekleri hastalıklara karşı koruyan ilk aşı değerini taşıdığını söyledi.



Anne sütü ile beslenen bebeklerin diğer bebeklere oranla daha zeki olduklarını ifade eden Dr. Parıldar, "Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına ilk 6 ay sağlayabilen en iyi besindir. Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt, bebek için çok önemlidir, çünkü bebeği hastalıklara karşı korur, bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü bebekler için yaşamsal öneme sahiptir. Ayrıca annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yolu emzirmedir.



Anne sütü ileriki yaşlarında, diğer besinlerle beslenen bebeklere göre daha zeki olmalarına katkı sağlar. Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini içeren ideal besin kaynağıdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Anne sütünün hazmı kolaydır, kaynatmak gerekmez. Daima taze, temiz ve bebeğe vermek üzere hazırdır." dedi.



Yeterli miktarda su ve vitamin içerdiği için bebeğin her türlü ihtiyacını anne sütünün karşılayabileceğini dile getiren Parıldar, tamamen doğal olan anne sütünde bebeğin büyümesi için gerekli olan maddelerin inek sütünden daha fazla olduğunu kaydetti.



Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye ve ilk altı ayda meyve suyuna gerek olmadığını anlatan Dr. Parıldar şöyle devam etti:



"Anne sütü alan bebekler diğer besinlerle beslenen bebeklerden daha zeki olurlar. Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt ishal, solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklardan koruyor. Anne sütü ile beslenmiş çocuklar astım, alerji, çocuk diyabeti gibi hastalıklara karşı daha dirençli oluyor ve kanser oranının daha düşük olduğu biliniyor. Anne sütünün içinde yeterli demir olduğu için, emzirilen bebeklerde kansızlık görülmez. Ayrıca anne sütü alan bebeklerde, pişik, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür."



Anne sütünün her bebek için en iyi, en doğal, her zaman, temiz ve mikropsuz olduğuna vurgu yapan Uzm. Dr. Tamer Parıldar, anne sütünün sindirilmesinin de çok kolay olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.



Bebeklerin daha zeki olmasını sağlayan anne sütünün bebeğin su ihtiyacını tam olarak karşıladığını, ayrıca su verilmesine gerek olmadığını savunan Uzm. Dr. Tamer Parıldar, "Doğumdan sonra gelen ağız sütü, bebeği hastalıklardan korur. Bebekle anne arasında özel sevgi bağı kurulmasını sağlar. Emzirme, annenin sağlığını korur, meme ve rahim kanseri olma riskini azaltır. Bebeğinizi ilk 6 ay sadece anne sütüyle besleyin" diye konuştu.