'Bebeğin düşmesine polis neden oldu' iddiası

Kırıklareli’nde barınma merkezinde çıkan yangın sırasında kaçaklara müdahale eden polisin, Filistinli hamile bir kadının çocuğunu düşürmesine neden olduğu iddia edildi.



Kırklareli Gaziosmanpaşa Yabancı Kabul ve Barındırma Merkezi'ndeki koğuşlarda 18 Eylül'de tarihinde yangın çıktı.



Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, kaçakların kaçmasını önlemek için bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmeye çalışırken, başka bir koğuşta da yangın çıktı.



Bunun üzerine polis ekipleri, koğuşları boşaltmak istemeyen kaçaklara biber gazı sıkıp, müdahale etti.



Müdahale sırasında iki kaçak dumandan etkilendi.



Görgü tanığı: Leyla'yı dövdüler



Barınma evinde 2 yıldır kalan Zahra Nasiri, olaylar sırasında Filistin uyruklu 5 aylık hamile Leyla Seccan'ın polis tarafından dövüldüğünü ve bunun sonucunda da bebeğini düşürdüğünü iddia etti.



Çıkan yangınlarda polislerin kendilerini dışarıya çıkartarak koğuşlarda arama yapmalarına tepki gösterdiklerini belirten Nasiri, polisin olaya tepki gösteren kişileri dövdüğünü ve biber gazı sıktığını ileri sürerek, şöyle dedi: 'Bizim tepkimiz, kadın koğuşlarını neden erkek polisler arıyor. Bu sebepten dolayı karşı çıktık. Ancak dayakla baş başa kaldık. Üstüne bir de biber gazı sıkıldı. Arkadaşımız Leyla da bu dayaklardan dolayı olay günü fenalaştı. Hastaneye kaldırılan arkadaşımızın çocuğunun hayati fonksiyonlarını kaybettiğini öğrendik.'



Emniyet Müdürü: Kasıtlı vurulmamıştır



Kırklareli Emniyet Müdürü Mehmet Behzat Canbazoğlu, polislerin hamile kadına kasıtlı vuracağına inanmadığını söyledi.



Canbazoğlu, 'Dışarıya çıkmak istemeyen bazı mülteciler, ekiplerimize zorluk çıkarttı. Bunun üzerine ekiplerimizin uyarılarına karşılık vermeyerek direnen arkadaşlara, personelimiz iterek dışarıya çıkartmaya çalıştı. Direniş artınca da arkadaşlarımız olaya biber gazı sıkarak müdahale ettiler. Bu arada da hamile kadın, itiş kakıştan etkilenerek ambulans içinde tedavi altına alındı. Tedavisinde herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmeyince koğuşuna yatırıldı. Bebeğini düşürmesi söz konusu değil. Bebeğini düşürmüş olsaydı hastaneye kaldırılır tedavi altına alınırdı. Hamile kadına kasıtlı vurulmamıştır.'



‘Psikopat değiliz'



Canbazoğlu, olayların büyümesi sonucunda polisin biber gazı başta olmak üzere, cop, kelepçe ve silah kullanma yetkisi bulunduğunu söyledi.



Olayların büyümemesi için biber gazı kullanıldığını doğrulayan Canbazoğlu, 'Biz psikopat falan değiliz' dedi.



Göçmenleri soğukta bekletmediklerini ifade eden Cambazoğlu şunları söyledi: 'Barınma merkezindeki kalan arkadaşlar, yaz mevsimi olduğundan dışarıda kalma süresini 19.00'dan 21.00'e alınmasını talep etti. Bizde uygun gördük ve saat 21.00'e kadar dışarıda kalmalarına izin verdik.



Meteoroloji Müdürlüğü'nden de o günkü hava sıcaklığını isteyerek bu şahısların dışarıda üşütüldüğü gibi iddiaları da yalanlamış olacağız.'



Canbazoğlu, konuyla ilgili soruşturma açıldığını ve barınma merkezinde kalan herkesin ifadelerinin alınmasına başlandığını da sözlerine ekledi.