Bebeğin cinsiyetini erken öğrenmek mümkün

T24 - Anne-baba adayları, artık bebeklerinin cinsiyetini öğrenebilmek için 16-20 hafta beklemek zorunda değil. Amerika Birleşik Devletlerinde kullanılan ve artık Türkiye'de de temin edilebilen ''Cinsiyet Belirleme Testi (Intelligender Boy or Girl)'' ile gebeliğin 10. haftasında bebeğin cinsiyeti öğrenilebiliyor.





ABD'de 2006 yılından bu yana kullanılan ve gebeliğin 10. haftasından itibaren uygulanabilen basit bir idrar testi ile 10 dakika içinde sonuç alınabiliyor. Hastaneye ya da hekime gitmeden evde uygulanabilen test, eczanelerden temin edilebiliyor. Test, 99 TL'den satışa sunuluyor.



Cinsiyet belirleme testi, Amerika, Rusya, Avusturya, Meksika, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Mısır, Kuveyt, Lübnan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye başta olmak üzere bir çok ülkede satılıyor.



Nasıl uygulanıyor?



ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı olan test ile yüzde 80 oranında doğru yanıt elde ediliyor.



Amerika'da geliştirilen test, şu şekilde uygulanıyor:



Teste başlamadan önce kullanılacak yüzeyin idrarın dökülmesine karşı korunması ve beyaz bir zemin olması öneriliyor.



Uygulama için sabah uyanıldığındaki ilk idrar gerekiyor. Testin içindeki bardağın yarısı anne adayının ilk idrarı ile dolduruluyor. Ardından kutudan çıkan üst kapağı delik test bardağı alınıyor ve üstündeki yapışkan bir kenara konularak, anne adayının idrarı şırınga ile alınıp test bardağının içine enjekte ediliyor. Uygulama sonrasında derhal yapışkanla cihazın üstü kapatılıyor ve 10 saniye çabuk dairesel hareketle çevriliyor. Test bardağının kesinlikle çalkalanmaması gerekiyor.



İşleme başlamış olan test kabının, beyaz bir kağıt veya beyaz bir düz tabak üzerine yerleştirilmesi öneriliyor. Yaklaşık 10 dakika sonra test kavanozundaki karışımın rengi nefti yeşil veya bulutlu yeşil rengine dönerse 'erkek', daha derin sarı veya turuncu renk alırsa 'kız' oluyor.









