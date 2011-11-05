'Bebeğin babası ben değilim'

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Maria Yeater, Temmuz ayında dünyaya gelen erkek bebeğin Bieber’dan olduğunu savunuyor. Yeater’ın iddiasına göre ikili, Bieber’ın bir konseri sonrasında kuliste birlikte oldu.Dün NBC’nin “Today” Programı’na çıkan Bieber ise, babalık davası açan kadınla hiç bir araya gelmediğini söyledi.Hürriyet'in haberine göre Bieber; “Bir hedef olacağımı biliyorum ama asla bir kurban olmayacağım” dedi.Yeater iddialarının doğru olması halinde ABD yasalarına göre reşit olmayan birini baştan çıkardığı gerekçesiyle tecavüzle suçlalanabilir.