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Sağlık

Bebeğin aşırı hareketli olması normal mi?

Soru: Üç aylık bir bebeğim var. Genel olarak sakin; fakat bazen hareketlerinde tuhaf bir hareketlilik gözlemliyorum. Normal mi?

23 Şubat 2009 02:00

Soru: Merhaba. Üç aylık bir bebeğim var. Genel olarak sakin bir bebek fakat bazen hareketlerinde tuhaf bir hareketlilik ve hırçınlık gözlemliyorum. Normal mi? Tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Gönderen: Tülay B.

Cevap

Sayın Tülay Hanım,

Bebekler 0-6 ay arasında duygularını belli etmeye başlarlar. Bebeğinizin genelde sakin bir bebek olduğunu, bazen tuhaf bir hareketlilik ve hırçınlık gözlediğinizi belirtmişsiniz. Bu hareketlerin ve hırçınlığın ne sıklıkta olduğunu ya da hangi durumlarda ortaya çıktığını gözlemlemek önemlidir. Örneğin; 0-3 ayda bebekler başkasının ağladığını duyduklarında ağlarlar, buna benzer olarak bebekler dokunulmaktan hoşlanırlar ancak farklı dokunma şekillerine tepkisinin ne olduğunu da gözlemlemek gerekir. Bebek çeşitli duygularını yüz ifadeleriyle gösterdiği zaman ne anlama geldiğini bulmaya çalışın ve ne anladığınızı belirtin. Örneğin, "Babanın gelmesine çok mu sevindin. Aferin sana." gibi. Bu tür gelişim özelliklerinin yanısıra sizin farkında olmadığınız bir ihtiyacı da karşılanmıyor olabilir. Çocuğunuzun gelişimini takip eden doktorunuzdan da yardım almanız faydalı olabilir.

Mutlu günler dileriz...

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