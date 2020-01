"Bebeğimiz koğuştaki diğer tutuklularla birlikte her sabah askeri içtimaya çıkarılmaya çalışılıyor!"

BDP Maltepe İlçe Örgütü'nde 2011'de yöneticilik yapan Gülistan Diken Akbaba'nın 7 aylık bebeği Miraz annesiyle birlikte Bakırköy Cezaevi’nde bulunuyor. Evrensel'den Eylem Nazlıer'e konuşan Miraz’ın babası Cengiz Zaza Akbaba, "Her sabah bebeğimizin olduğu koğuşta, diğer tutuklularla birlikte askeri usul ayakta sayım dayatılıyor. Bebeğimiz de her sabah içtimaya çıkarılmaya çalışılıyor" dedi.

Kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Maltepe İlçe Örgütünde 2011’de yöneticilik yapan Gülistan Diken Akbaba 19 Şubat pazar günü tutuklanarak Bakırköy Cezaevi'ne götürüldü. Akbaba, şu an 7 aylık bebeği Miraz’la birlikte Bakırköy Cezaevi'nde bulunuyor.

Konuyla ilgili konuşan Cengiz Zaza Akbaba, eşinin Maltepe BDP İlçe Yöneticisi olduğu dönemde kendisinin de ilçe başkanı olduğunu belirtti. Akbaba "Aynı dosyadan beraber yargılandık. Eşimle birlikte o zaman gözaltına alınarak tutuklandım. Yaklaşık iki sene cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldık. Tahliye edildikten sonra eşim kitapçıda çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra ise evlendik. 7 ay önce de Miraz Aram dünyaya geldi. Bizim dosyamızda Mahkeme heyetinin tümü, hakimi, savcısı, polisi hepsi şu an FETÖ’den tutuklu” diye konuştu. 19 Şubat Pazar günü Maltepe’de, eşi ve çocuğuyla dışarıda pazar kahvaltısı yaptıktan sonra çarşıda gezerken, eşinin polisler tarafından yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını söyleyen Akbaba, “Daha sonra İstanbul Adliyesine götürüldük. Oradan da eşim ve bebeğim Bakırköy Cezaevi'ne konuldu” dedi.

Cezayı veren hâkim 'FETÖ'den tutuklandı

Gülistan Diken Akbaba, 2012 yılında, 'örgüt üyeliği' suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Cezayı veren 16. Özel Yetkili Mahkemenin Başkanı Mehmet Ekinci, 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Yargıtay Akbaba hakkında verilen mahkumiyet kararını onaylayınca, 7 aylık bebeğiyle birlikte 13 gün önce Bakırköy Kadın Cezaevi'ne koyuldu. Eşine 6 yıl 3 ay hapis cezası veren İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin o dönemdeki başkanının şu an 'FETÖ' üyeliğinden tutuklu bulunan Mehmet Ekinci olduğuna dikkat çeken Akbaba şöyle devam etti:

"İlk önce şunu söylemek lazım. Bu mahkeme başkanı bugün tutuklu, yargılanıyor. Haksızlık yaptığı, adaletsizlik yaptığı, iftira attığı, suç uydurduğu, insanları haksız yere tutukladığı için tutuklu. Cezaevinde olan bununla suçlanan bir mahkemenin başkanının verdiği kararla 7 aylık bir bebek cezaevine girmiş. Bu hakimin mağdur ettiği büyük davalarda yargılanmak zorunda kalan ünlü isimler var. Onların davasında adalet sağlandı. Bizimki gibi küçük davalar ise unutuldu. Bunun meşruluğunu, bunun doğruluğunu, haklılığını bu halkın vicdanına bırakıyorum."

Eşiyle telefonda görüştüğünü belirten Akbaba, "Her sabah bebeğimizin olduğu koğuşta, diğer tutuklularla birlikte askeri usul ayakta sayım dayatılıyor. Bebeğimiz de her sabah içtimaya çıkarılmaya çalışılıyor. Bu durumu oradaki insanlar kabul etmiyor. Oradaki insanlara cezaevi idaresi tarafından ceza veriliyor. Bir bebeğin her sabah içtimaya çıkması kabul edilir değil” dedi.

"İnsanların vicdanına sesleniyorum"

7 aylık bebeği olan bir kadının haksız yere cezaevinde olmasının vicdanları rahatsız ettiğini söyleyen Akbaba, "Bütün insanların vicdanına sesleniyorum. Haksız şekilde bir kadın bebeğiyle cezaevinde. Yapılanlar bir zulümdür. Bebeğimin ve eşimin cezaevinde olmasını gerektirecek bir durum yok ortada. Bizim dosyamızda karşı taraf yok. Mağdur da biziz. Sanık da biziz. Bundan zarar gören de biziz. Eşim hakkındaki suçlamalar çok komik. Eşimin dayısıyla telefonla konuşmalarındaki kayıtlara bakarak ‘X şahıs’ diye not alıp suç delili olarak kullanmışlar. 8 Mart yürüyüşlerine katılması gibi suçlamalar var" ifadelerini kullandı.

Cezaevlerinde OHAL’den kaynaklı keyfiyet söz konusu olduğunu savunan Akbaba, "13 gün oldu. Ben bebeğimin ve eşimin fotoğrafını istedim. Oradaki durumlarını merak ettiğim için. Bu talebim 13 gündür yerine getirilmedi. Bu kadar basit ve insani bir şey bile yapılmadı. Bunu yazıp çizip insanlara anlatıp gündeme getirmek zorunda kalıyorum” dedi.

Akbaba “Bu kararların geçersiz olması lazım. Bu kararların tartışılması gerekir. Biz yeniden yargılama talep edeceğiz. Anayasa Mahkemesine başvurumuzu yapacağız” ifadelerini kullandı. Akbaba son olarak şunları söyledi:

"13 gündür çok başka bir dünyada yaşıyorum. Başka bir insanın hayatını yaşıyorum. Eşimden ve bebeğimden ayrı yaşamak çok üzüntü verici bir şey. 7 aylık bir bebeğe yapılan bu kötülüğün artık bitmesini istiyorum. Tek istediğim şey adalet."