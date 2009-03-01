Bebeğimi kucağıma alamadan çaldılar

Albümü piyasaya çıkmadan internetten yayınlanan Volkan Konak korsana isyan etti. Sanatçı, ‘Yolda giderken doğum yapıyorum, küt çocuğumu çalıyorlar’ dedi.



Müzisyen Volkan Konak, 19 Şubat’ta çıkardığı ‘Mimoza’ isimli albümünün eline ulaşmadan gece internet sitelerinde yayınlandığını söyledi. Albüm için neredeyse bir doğum sürecini andıran üretim aşaması yaşadıklarını ifade eden Konak Satar gazetesine yaptığı açıklamada, ‘Ben araba sürerken, yolda giderken doğum yapıyorum, küt çocuğumu çalıyorlar. Yahu çocuğumu küvezden kucağıma alayım, okşayayım! Albüm elime gelmeden gece internet siteleri patır kütür verdi’ diyerek korsana isyan etti. Konak, ‘Sanatın, toplumun kanadı olduğunu bilmiyor bu insanlar. Bunun başka bir izahı yok’ dedi.



Artık kimse albüm çıkarmıyor



Korsan ve internet yüzünden sanatçıların uğratıldığı haksızlıklara vurgu yapan Volkan Konak, büyük bir emeğin çalındığına işaret etti. Birçok müzisyenin cebinden verdiği paralarla albüm yapma aşamasına geldiklerini belirten Konak, ‘Son dönemde 10 tane eser peşpeşe sayamayacak duruma geldik. Şu an albüm üretilmiyor. Dolayısıyla üretim kaybı var’ diye konuştu.

