"Bebeğim, yediğim dayak yüzünden karnımda öldü"

Eşinden ve ailesinden sürekli şiddet gören bir kadın okuyucu, Feyza Algan’ın Hürriyet'te özellikle ikili ilişkiler hakkındaki sorulara verdiği yanıtlar ile bilinen 'Güzin Abla' köşesine bir mektup göndererek yaşadıklarını anlatarak yardım istedi.

21 yaşında olduğunu belirten kadın "Annem beni bir çanta paraya sattı. O adamdan kurtulmak için kaçıp evlendiğim kişi hamileyken bile beni dövdü. Gördüğüm şiddet yüzünden ikizlerimden biri karnımda öldü. Ailemin yanına döndüm ama evde şiddet devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'Psikolojim Bozuldu' rumuzuyla yazan kadının Güzin Abla'ya sorduğu soru şöyle:

Abla ben daha 12 yaşında hayata atıldım, temizliğe gidip ev geçindirmeye çalışıyordum. Büyüdüm, evlilik çağına geldim ve annem beni 40 yaşındaki adama, bir çanta paraya sattı.

Kurtulmak için daha yeni tanıştığım 20 yaşındaki bir adamla kaçarak evlendim.

Eski eşimden yıllarca eziyet gördüm. Lafta çok seviyordu ama sırf zevk olsun diye beni çarşafa sarar döverdi. Hamileyken de bu şiddet sürdü.

İkiz bebeklerim olacakmış, biri karnımda ölmüş...

Bunu doğumda öğrendim.

Şimdi 1 yaşında dünyalar tatlısı bir kızım var. Kızım için o adamı bıraktım ve ailemin yanına döndüm.

Henüz 21 yaşındayım.

Ailemden bekarken de şiddet görürdüm, şimdi de dövüyorlar. Kızımı da alıp evden ayrılmaya kalktım, annem “Sen toparlanana kadar kızın bizde kalsın” dedi.

4 gün arkadaşlarda kaldım, her gün kızımı görüntülü aradım.

Yine de beni sorumsuz bir anne olmakla suçladılar.

Dönüp anneme şartlarımı söyledim, “Bu şekilde bu evde kalırım, başka türlü tutamazsınız” dedim, kabul etti. Ama en yakın arkadaşımdan öğrendim ki, benim öz be öz annem boşanma davamda, beni döven uyuşturucu bağımlısı adama şahitlik yapacakmış. Ben bu durumda ne yapmalıyım?

Aklımı kaçıracağım.