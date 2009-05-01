Bebeğim emekleyemiyor

Soru: Bebeğim bir hafta sonra 5 ayını bitirecek sırt üstü yere koyduğum zaman yüzüstü dönüp emeklemeye çalışıyor ama ileri değil geri gidiyor. Acaba bir problem mi var? Yardımcı olursanız sevinirim. İyi günler.



Gönderen: Ece O.



Cevap



Sayın Ece Hanım,



Bebeğinizin emeklemeye başlamış olması yaşından beklenilen fiziksel gelişim göstergelerinden biridir. 6 aylık dönemde bebekler sırt üstü yatarken yüz üstü dönebilir, emeklemeye çalışabilir, kafasını dik tutabilir, desteksiz ya da az bir destekle bir süre oturabilir. Bebeğinizin, emeklemeye yeni başladığı için, emeklerken ileri geri hareketler yapması doğaldır. Zaman içinde ileri gitmesi gerektiğini öğrendikçe ileri doğru emeklemeye başlayacaktır.



Bu süreçte bebeğinizin ileri doğru emeklemesini teşvik etmek adına ilgisini çeken bir oyuncağı ilerisinde belli bir mesafede tutabilirsiniz. Oyuncağa ulaşmaya çalışırken ileri doğru hareket etmeye başlayacaktır. Ayrıca bebeğiniz emekleme pozisyonundayken siz de karşısına yüz üstü yatar pozisyonda geçebilir, kollarınızı açıp bebeğinizin size doğru gelmesini teşvik edebilirsiniz. Ya da bebeğinize doğru, hareket edince ses çıkaran yumuşak bir top atabilirsiniz. Bu topu ileri doğru sürüp peşinden giderken öne doğru emeklemeyi öğrenecektir. Ayrıca topun çıkardığı ses bebeğinizin hoşuna da gidecektir. Bebeğinizi ileri doğru emeklediği zamanlarda, uzağına koyduğunuz bir oyuncağa ulaştığında takdir etmeniz oldukça önemlidir. Örneğin “aferin, işte oldu, ne de güzel yakaladın topu” gibi sözlü övgüler yanında, başarılı olduğu her an için bebeğinize sarılabilir, yanağına bir öpücük kondurabilirsiniz.



Bebeğinizle birlikte sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

