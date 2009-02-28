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'Bebeğim Deniz Seki dinlemeyi seviyor'

Pınar Altuğ bebeğini anlattı: Deniz Seki dinlemeyi ve babasının kucağında uyumayı seviyor.

28 Şubat 2009 02:00

Pınar Altuğ bebeğini anlattı: Deniz Seki dinlemeyi ve babasının kucağında uyumayı seviyor..

Geçen ay anne olan Pınar Altuğ, doğumdan sonra ilk kez gazetecilerin karşısına çıktı. Sabah'ın haberine göre; Uluslararası Anne, Bebek, Çocuk Ürünleri Fuarı'na katılan Altuğ "Şimdiye kadar en fazla 4 saat deliksiz uyudum. Şimdilik idare ediyorum" dedi. "Su" adını verdikleri bebeğin eşi Yağmur Atacan'ın kucağında daha rahat uyuduğunu söyleyen Altuğ "Kadınların göğsü olduğu için bebekler pek rahat edemiyor. Erkek bebeği kucağına aldığı zaman, kalp ritimlerini duyuyor, kalp atışlarını hissettiği için daha rahat uyuyor. Bu konuda Yağmur'dan yardım alıyorum" diye konuştu.

Yağmur altını değiştiriyor

Bebeğinin uyuması için Türk Sanat Müziği dinlettiğini belirten Altuğ "Su, tüm müziklere aşina. En çok da Deniz Seki'yi seviyor. Onun hangi şarkısı çalarsa o an mutlu oluyor sanki" dedi. Eşinden çok destek aldığını söyleyen Altuğ, Yağmur Atacan'ın hastaneden geldiği ikinci gün bebeğin altını değiştirdiğini söyledi.

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